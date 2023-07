Dois abrigos de ônibus são vandalizados em Hortolândia (SP)

Incidentes aconteceram nas avenidas José Augusto de Araújo e Sabina Baptista de Camargo

VINICIUS DE OLIVEIRA

Apenas nesta semana, dois abrigos de ônibus foram vandalizados em Hortolândia (SP), um deles localizado na avenida José Augusto de Araújo, no Jardim Nova Hortolândia e outro na avenida Sabina Baptista de Camargo, antiga Estrada da Granja.

“Alguns são quebrados, outros necessitam de troca das peças. Todas as semanas, nos deparamos com casos do tipo”, comentou José Eduardo Vasconcellos, diretor de operações da Secretaria de Mobilidade Urbana.

Em junho, diversos pontos de ônibus pela cidade receberam a pintura de 320 pictogramas. A prefeitura já realizou a implementação de 217 novos abrigos e sinalização para pessoas PCD.

No decorrer dos últimos meses, a cidade registrou múltiplos casos de vandalismo em placas informativas, letreiros e brinquedos no Parque Socioambiental Lago da Fé, furtos em cabeamentos de semáforos, estragos nas botoeiras para travessia de pedestres e em LEV’s (Locais de Entrega Voluntária) para o descarte regular do lixo.

