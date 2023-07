ARTESP realiza ação de fiscalização em terminais rodoviários e rodovias de 78 municípios de São Paulo durante o mês de junho

Foram 2192 veículos verificados, 324 autuados e 117 removidos ao pátio por irregularidades

ARTHUR FERRARI

No mês de junho, a ARTESP (Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo), que regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos, realizou fiscalizações de veículos em terminais rodoviários e rodovias de 78 municípios.

Segundo dados da agência, a ação verificou 2192 veículos, resultando em 324 autuações, 35 notificações, 22 veículos retidos e 117 removidos para pátio.

No mês de junho a ARTESP atuou com o objetivo de detectar irregularidades nos ônibus, vans e micro-ônibus, coibindo o transporte clandestino ou irregular nos municípios de Aparecida d’Oeste , Araçariguama, Araçatuba, Araraquara, Araras, Barretos, Barueri, Batatais, Bauru, Birigui, Boituva, Cabreúva, Cajamar, Campinas, Catanduva, Conchas, Franca, Franco da Rocha, Garça, Guararema, Guariba, Iacanga, Ibaté, Igaratá, Iguape, Indaiatuba, Iracemápolis, Itanhaém, Itapuí, Itu, Itupeva, Jambeiro , José Bonifácio, Jundiaí, Leme, Limeira, Marília, Mirassol, Mogi Mirim, Mongaguá , Monte Aprazível, Nova Odessa, Osasco, Paraibuna, Pariquera-Açu, Pereira Barreto Pindamonhangaba, Piracicaba, Pirassununga, Porangaba, Porto Feliz, Praia Grande, Presidente Prudente, Quadra, Registro, Ribeirão Bonito, Ribeirão Preto , Rincão, Rio Claro, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Roque, Sarapuí, Sertãozinho, Sorocaba, Sumaré, Taiúva, Tanabi, Tarabai, Tatuí, Taubaté, Valinhos Valparaíso e Vinhedo.

De acordo com a ARTESP, durante as operações os ficais verificaram a documentação dos veículos, o cumprimento de horários de partida pelas empresas, itens de segurança e demais elementos obrigatórios dos veículos.

“Nosso principal objetivo é assegurar os direitos daqueles que utilizam o transporte intermunicipal. As ações coíbem o transporte clandestino, além de contribuírem para que as pessoas possam viajar com tranquilidade, segurança e conforto”, explica Reonaldo Raitz Leandro, superintendente da Diretoria de Procedimentos e Logística (DPL) da ARTESP.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte