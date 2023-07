ANTT autoriza pedidos de supressão de seções e paralisação de mercados para a Motta, Unesul, Viação Santa Cruz, Auto Viação Bragança

Agência autorizou ainda 79 novas empresas a operar em fretamento

ALEXANDRE PELEGI

A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros autorizou diversos pedidos de empresas do transporte regular e por fretamento conforme publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 07 de julho de 2023.

Leia em detalhes a seguir:

TRANSPORTE REGULAR

Decisão Supas nº 381: Deferir o pedido da Auto Viação Bragança Ltda para a supressão das seções a seguir, da linha SÃO PAULO(SP) – OURO FINO(MG), prefixo 08-0041-00:

I – de MAIRIPORÃ (SP) e ATIBAIA (SP) para OURO FINO (MG); e

II – de ATIBAIA (SP) para MONTE SIÃO (MG).

Art. 2º Autorizar a paralisação dos mercados a seguir, na Licença Operacional – LOP de número 69:

I – de MAIRIPORÃ (SP) e ATIBAIA (SP) para OURO FINO (MG); e

II – de ATIBAIA (SP) para MONTE SIÃO (MG).

Esta Decisão entra em vigor em 20 de setembro de 2023.

Decisão Supas nº 382: Deferir o pedido da Viação Santa Cruz Ltda para a supressão das seções de VARGEM (SP) para SANTA RITA DO SAPUCAI (MG), SÃO JOSÉ DO ALEGRE (MG), PEDRALVA (MG), CRISTINA (MG), SÃO LOURENCO (MG), CARMO DE MINAS (MG), OLIMPIO NORONHA (MG), JESUANIA (MG) e LAMBARI (MG), da linha SÃO PAULO (SP) – LAMBARI (MG), via JESUANIA (MG), prefixo 08-0105-00.

Autorizar a paralisação dos mercados de VARGEM (SP) para SANTA RITA DO SAPUCAI (MG), SÃO JOSÉ DO ALEGRE (MG), PEDRALVA (MG), CRISTINA (MG), SÃO LOURENCO (MG), CARMO DE MINAS (MG), OLIMPIO NORONHA (MG), JESUANIA (MG) e LAMBARI (MG), na Licença Operacional – LOP de número 71.

Esta Decisão entra em vigor em 19 de setembro de 2023.

Decisão Supas nº 383: Deferir o pedido da Viação Motta Ltda para a supressão das seções a seguir, da linha BELO HORIZONTE(MG) – CAMPO GRANDE(MS), via UBERABA (MG), prefixo nº 06-0201-00:

I – de BELO HORIZONTE (MG) para PARAPUA (SP); e

II – de ARAXA (MG) para BATAGUASSU (MS) e CAMPO GRANDE (MS).

Autorizar a paralisação dos mercados a seguir, na Licença Operacional – LOP de número 73:

I – de BELO HORIZONTE (MG) para PARAPUA (SP); e

II – de ARAXA (MG) para BATAGUASSU (MS).

Esta Decisão entra em vigor em 04 de setembro de 2023.

Decisão Supas nº 384: Deferir o pedido da Viação Santa Cruz Ltda para a supressão das seções de MAIRIPORA (SP) para POUSO ALEGRE (MG), CAMPANHA (MG), CAMBUQUIRA (MG) e TRÊS CORAÇÕES (MG), das linhas SÃO PAULO (SP) – TRÊS CORAÇÕES (MG), via LAMBARI (MG), prefixo 08-0350-60, e SÃO PAULO (SP) – TRÊS CORAÇÕES (MG), prefixo 08-0103-00.

Autorizar a paralisação dos mercados de MAIRIPORA (SP) para POUSO ALEGRE (MG), CAMPANHA (MG), CAMBUQUIRA (MG) e TRÊS CORAÇÕES (MG), na Licença Operacional – LOP de número 71.

Esta Decisão entra em vigor em 19 de setembro de 2023.

Decisão Supas nº 390: Deferir o pedido da Unesul de Transportes Ltda para modificar a prestação de serviço para suprimir PORTO ALEGRE (RS) – CONCORDIA (SC), prefixo nº 10-0107-00.

Autorizar a paralisação dos mercados a seguir, na Licença Operacional – LOP de número 96:

I – de PORTO ALEGRE (RS), SÃO LEOPOLDO (RS), NOVO HAMBURGO (RS) para PIRATUBA (SC), CAPINZAL (SC), LACERDOPÓLIS (SC);

II – de SÃO SEBASTIÃO DO CAI (RS) para PIRATUBA (SC), CAPINZAL (SC), LACERDOPÓLIS (SC), JOAÇABA (SC), CATANDUVAS (SC), JOBORÁ (SC), CONCORDIA (SC);

III – de CAXIAS DO SUL (RS), FARROUPILHA (RS), BENTO GONÇALVES (RS), VERANOPÓLIS (RS), NOVA PRATA (RS), NOVA BASSANO (RS), NOVA ARACA (RS), SÃO JORGE (RS), IBIRAIARAS (RS), CASEIROS (RS), LAGOA VERMELHA (RS), SANANDUVA (RS) para PIRATUBA (SC), CAPINZAL (SC), LACERDOPÓLIS (SC), CATANDUVAS (SC), JABORÁ (SC), CONCORDIA (SC); e

IV – de SÃO JOÃO DA URTIGA (RS), PAIM FILHO (RS), MAXIMILIANO DE ALMEIDA (RS) para PIRATUBA (SC), CAPINZAL (SC), LACERDOPÓLIS (SC), JOAÇABA (SC), CATANDUVAS (SC), JABORÁ (SC), CONCORDIA (SC).

Esta Decisão entra em vigor em 11 de setembro de 2023.

FRETAMENTO

Decisão Supas nº 391: Extinguir, mediante renúncia, o Termo de Autorização de Fretamento – TAF nº 00.0054, concedido à Fune Transporte e Turismo Ltda. Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.

Decisão Supas nº 392: Extinguir, mediante renúncia, o Termo de Autorização de Fretamento – TAF nº 41.2943, concedido à Alcides Loli & Cia Ltda. Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.

Pelas Decisões Supas nºs 379/380/385/386/388/389 foram autorizadas as empresas relacionadas para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes