“ANTP Café” recebe representantes dos governos do Espírito Santo e de São Paulo para discutir a relação entre planejamento urbano e transportes nas Regiões Metropolitanas

Evento gratuito tem apoio e participação do Diário do Transporte, e será transmitido pela internet no dia 13 julho

O ANTP Café, evento on-line organizado pela ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos, tem o objetivo de reunir autoridades, profissionais, especialistas e representantes municipais para uma conversa online sobre as melhores práticas para o transporte público.

Realizado há três anos, sua próxima edição abordará o tema do planejamento urbano de programas habitacionais populares e de como a questão do transporte público é vista e planejada diante deste cenário.

São duas áreas importantes e que acabam se interligando, mas muitas vezes se desenvolvem em momentos distintos.

Para debater as questões em torno do tema, considerando as Regiões Metropolitanas, o Vice-Presidente da ANTP, Claudio Frederico e o jornalista do Diário do Transporte, Alexandre Pelegi, recebem o secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Estado do Espírito Santo, Fábio Damasceno e o subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, José Police Neto.

O presidente da ANTP, Ailton Brasiliense, lamenta que o planejamento urbano seja entendido por muitos como coisa de acadêmicos. Mas ele ressalta que é preciso entender que sem ele fica impossível a cidade ter uma mobilidade segura, sustentável, de qualidade.

“São Paulo, por incrível que pareça, saltou de 200 mil habitantes em 1900 para 2,2 milhões, em 1950, estruturada em torno de quase 500 quilômetros de trilhos de bondes e trens. E vivia-se melhor na cidade do que se vive hoje. A indústria, o comércio, os serviços e a moradia se instalaram nos seus entornos e, por consequência, a viagem média mal chegava a 20 minutos, enquanto hoje se aproxima de 70 minutos. Mais ainda, com tantos pontos de interesse ao longo das viagens (compras, educação, cultura, saúde, por exemplo), o fator de renovação era, na época, muito maior do que é hoje e, consequentemente, a tarifa era muito menor do que nos dias atuais”, diz Ailton.

“Hoje, para fazer o administrador público e seus agentes colocarem o sistema viário a serviço da maioria da população, precisamos ficar explicando, justificando e escrevendo teses e mais teses sobre o assunto. Quando não, pedir licença para que pessoas, bicicletas e ônibus possam trafegar em harmonia e segurança. Será que, diante de tantas evidências, ainda precisamos tentar justificar a prioridade que deve ser dada aos transportes públicos?”, pergunta Ailton.

Logo, o uso do espaço urbano de forma desordenada, ou, pior, voltado para atender apenas os interesses econômicos e imobiliários de grupos econômicos, traz um enorme custo social. Não dá para separar uma coisa da outra…

O ANTP Café, evento on-line, acontece no dia 13 de julho de 2023, às 11h e a participação é gratuita, com inscrição pelo link https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_uZA_sdm7Q4Syj85iyzTRHw#/registration

Realizado em conjunto com a Transdata, conta com o apoio institucional do Diário do Transporte e da OTM Editores, e patrocínio Mercedes-Benz.

