VÍDEO: Fumaça em composição do Metrô de SP assusta passageiros na Sé na volta para a casa desta quinta (06)

Trem foi esvaziado

ADAMO BAZANI

A formação de fumaça em um dos trens do Metrô de São Paulo assustou os passageiros no fim da tarde desta quinta-feira, 06 de julho de 2023, na estação Sé, região central, uma das movimentadas do sistema de trilhos da cidade.

A composição, que fazia a linha 3-Vermelha, foi esvaziada.

A usuários, em redes sociais, o Metrô citou problemas em freio, mas disse que não houve risco à segurança.

O Diário do Transporte procurou o Metrô que disse que o problema durou seis minutos

O Metrô informa que não houve nenhum incêndio e a circulação da Linha 3-Vermelha, sentido Corinthians Itaquera, está normalizada. Na tarde de hoje (06/07), entre 16h30 e 16h36, um trem precisou ser esvaziado na estação Sé, e recolhido para manutenção. O Metrô lamenta o transtorno aos usuários.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes