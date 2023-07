Três linhas de ônibus de Caraguatatuba (SP) sofrem desvios entre os dias 06 e 09 de julho, durante Festival da Tainha

Mudanças afetam linhas 116, 117 e 201 do município

VINICIUS DE OLIVEIRA

Entre os dias 06 e 09 de julho de 2023, esta quinta-feira até domingo, as linhas de ônibus 116, 117 e 201 de Caraguatatuba (SP) sofrerão alterações nos itinerários.

As mudanças acontecem por conta da realização do Festival da Tainha no Entreposto de Pesca do Porto Novo.

As Linhas 116 – Vapapesca/Via Praias e 117– Jaraguá/Via Praias saem da Rodovia SP-55, acessam a Avenida Antônio Câmara Coutinho, entram à esquerda na Alameda Cristóvão de Barros e seguem até a Avenida Geraldo Nogueira da Silva (Avenida da Praia), seguindo seu itinerário normal.

Já a Linha 201 – Porto Novo/Colônias acessa o bairro Porto Novo pela Avenida Antônio Câmara Coutinho, entra à esquerda na Alameda Cristóvão de Barros até a Rua Dom Pedro II, entrando à direita e seguindo até a Avenida Primeiro de Maio, onde entrará à direita e seguirá até a Rua Isamira Pinto Santana, prosseguindo em seu itinerário habitual.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte