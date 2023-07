Prefeitura de Juiz de Fora (MG) disponibiliza ônibus extra para o Torneio Leiteiro de Rosário neste final de semana

Evento tem entrada gratuita e acontece próximo à paróquia do distrito

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Juiz de Fora (MG) anunciou que disponibilizará ônibus extras na linha 745 – Rosário de Minas para atender os munícipes que vão ao torneio leiteiro do distrito neste final de semana, entre sexta-feira, 7 de julho de 2023, e domingo (09).

O evento tem entrada gratuita e acontece no espaço próximo à paróquia do distrito.

De acordo com a prefeitura, nesta sexta o público conta com os horários de 21h30, saindo do centro, 00h30 passando por Valadares, e ao final do evento haverá um ônibus às 3h20.

Já no sábado (08), os horários disponíveis serão às 21h15, com saída do centro, 1h15 e 3h30 com saída de Rosário.

No domingo o ônibus será disponibilizado à 00h com saída do distrito em direção ao Centro.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte