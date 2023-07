Linhas de ônibus de Maceió (AL) que atendem o Eustáquio Gomes sofrem mudanças a partir deste sábado (08)

Linha 4012 será substituída pela 4003

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Maceió (AL) anunciou que a partir deste sábado, 8 de julho de 2023, vai modificar o trajeto das linhas de ônibus municipais que atendem o Eustáquio Gomes, na parte alta da capital.

De acordo com a prefeitura, a medida visa otimizar a operação dos coletivos, melhorando o atendimento prestado aos passageiros.

Os passageiros devem ficar atentos, pois com a mudança a linha 4012 – Terminal Eustáquio Gomes/ Maceió I será substituída pela 4003 – Terminal Eustáquio Gomes/Grand Jardim (Maceió I), que passa a atender o Conjunto Maceió I e condomínios do Grand Jardim.

“Essas linhas operavam individualmente e possuíam intervalos maiores entre as viagens. Com esse ajuste, o atendimento será melhorado e o intervalo entre elas será reduzido, tornando o atendimento mais ágil”, explica o coordenador de controle do Sistema Integrado de Mobilidade de Maceió (SIMM), Silvio Sarmento.

Confira o novo itinerário:

Os coletivos partirão do terminal do Eustáquio Gomes, passarão pela 2ª rotatória do Jardim Royal, Residencial Maceió I, Grand Jardim e rotatórias do Jardim Royal, de onde retornarão para o terminal do Eustáquio Gomes.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte