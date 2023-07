VÍDEO: Ônibus da Transwolff é flagrado sendo conduzido de forma perigosa, bate em carros e SPTrans vai cobrar empresa; Motorista diz que fugia de dois homens

De acordo com gerenciadora, deverão ser tomadas medidas administrativas

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

A empresa Transwolff, que opera na zona Sul da cidade de São Paulo, vai ter de esclarecer à SPTrans (São Paulo Transporte), as circunstâncias de um ônibus da companhia flagrando sendo conduzida de forma perigosa, na região da Avenida Senador Teotônio Vilela. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) disse que estava fugindo de dois homens que o ameaçaram de agressão após uma briga de trânsito.

Imagens que circularam em redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 04 de julho de 2023, mostram um ônibus do tipo midi, batendo em carros, pegando a contramão, subindo em canteiros, atravessando semáforo vermelho, fazendo zigue-zague e fechando os demais veículos nas vias.

Não há informações de vítimas com gravidade e, pelas imagens, o ônibus estava com as luzes desligadas e fora de linha.

De acordo com gerenciadora, deverão ser tomadas medidas administrativas

A SPTrans solicitou à concessionária Transwolff esclarecimentos e que identifique imediatamente o motorista envolvido para que tome as medidas administrativas cabíveis. As atitudes demonstradas no vídeo contrariam todos os conceitos de direção defensiva e de conduta profissional exigidos a todos os condutores que trabalham no sistema municipal de transporte coletivo público.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) diz que o motorista relatou ter sido ameaçado por dois homens

O motorista do ônibus disse aos policiais que teria sido ameaçado por dois homens em veículos diferentes por conta de uma discussão no trânsito ocorrida horas antes. Assustado, ele fugiu com o ônibus, batendo no carro de um dos envolvidos e foi para uma base da Polícia Militar. O caso foi registrado como colisão, injúria e ameaça no 11º Distrito Policial (Santo Amaro). O motorista e os outros dois envolvidos foram ouvidos e orientados quanto à necessidade de representação criminal por se tratar de um crime de ação penal condicionada. Foi solicitada perícia para o ônibus e o outro carro danificado.

O Diário do Transporte procurou a Transwolff e aguarda.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes