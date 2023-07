ViaMobilidade vai inaugurar em breve seu próprio centro de controle de trens

Espaço será destinado às operações das linhas 8 e 9



WILLIAN MOREIRA



A ViaMobilidade informou nesta quarta-feira, 05 de julho de 2023, que seu Centro de Controle Operacional (CCO) destinado às operações das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens em São Paulo está prestes a ser inaugurado.



O novo espaço está sendo construído no pátio de Presidente Altino e abrigará os sistemas necessários para o gerenciamento do atendimento nas duas linhas.



De acordo com a concessionária, o local inclui também o planejamento de manutenção de trens, estações e vias.



Nesta quarta, os testes e ajustes finais no gerador do espaço foram efetuados.



A construção do CCO novo é parte dos investimentos obrigatórios da ViaMobilidade em seu contrato de concessão e servirá para separar as operações do espaço atualmente compartilhado com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na estação Brás.



Willian Moreira para o Diário do Transporte