Torcedores do São Paulo F.C. causam tumulto na estação Pinheiros da Linha 4-Amarela

Confusão aconteceu durante horário de grande movimento de passageiros, mas não deixou feridos



WILLIAN MOREIRA



Um tumulto envolvendo torcedores do São Paulo F.C. e seguranças da ViaQuatro assustou passageiros na estação Pinheiros da Linha 4-Amarela no final da tarde desta quarta-feira, 05 de julho de 2023.



Segundo relatos de passageiros, um grupo de torcedores que estava seguindo para o estádio do Morumbi onde o São Paulo e Palmeiras se enfrentam, tentou fazer uma bagunça no local, sendo reprimidos rapidamente pelos seguranças.



Houve correria dos passageiros, quiosques e lojas fechadas por alguns momentos, mas logo após tudo voltou ao normal, sem causar impactos na circulação dos trens.



Em nota ao Diário do Transporte, a concessionária ViaQuatro confirmou o tumulto e disse que tudo foi rapidamente contido pelos agentes de segurança, sem deixar feridos.



“Durante deslocamento para o Estádio do Morumbi, às 17h35, um grupo de torcedores do São Paulo promoveu um princípio de confusão e quebra da ordem na Estação Pinheiros, da Linha 4-Amarela. Para garantir a segurança dos clientes, os AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) precisaram intervir e acionaram a Polícia Militar para escolta do grupo a partir da Estação São Paulo-Morumbi. Não houve feridos no incidente e os danos às instalações estão sendo apurados.”



Willian Moreira para o Diário do Transporte