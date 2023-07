Tarifa de ônibus em Belo Horizonte deve voltar a ser a R$ 4,50 neste sábado (08), diz Fuad Noman

Prefeito vai sancionar lei de subsídios ao sistema de transportes; Cidade terá canal de WhatsApp para denúncias sobre maus serviços

ADAMO BAZANI

A tarifa de ônibus básica de Belo Horizonte deve voltar a custar R$ 4,50 a partir deste sábado, 08 de julho de 2023.

A declaração é do prefeito Fuad Nonan na manhã desta quarta-feira (05) ao receber da Assembleia Legislativa o projeto aprovado que cria um subsídio de R$ 512 milhões para o sistema de ônibus.

A tarifa de ônibus básica que foi para R$ 6 no dia 23 de abril de 2023, pode voltar a R$ 4,50, após uma queda judicial entre a prefeitura e as viações.

Como mostrou o Diário do Transporte, a aprovação em segundo turno ocorreu no dia 23 de junho de 2023.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/23/vereadores-de-bh-aprovam-subsidio-que-pode-fazer-com-que-tarifa-de-onibus-volte-para-r-450/

“Esperamos que a tarifa possa cair para 4,50, no sábado. Não é possível antecipar por problemas operacionais das empresas e da própria BHTrans, que precisam modificar o sistema todo para acolher a tarifa a R$ 4,50″, disse o prefeito.

WHATSAPP

O prefeito também anunciou nesta quarta-feira (05) que a cidade terá um número de WhastApp para os passageiros denunciarem maus serviços.

“A partir de agora, o cidadão que estiver dentro do ônibus e ver sem ar-condicionado, fora do horário, pneu careca, ou seja, o que tiver de errado, tem que mandar na hora para o WhatsApp (31) 998472-5715, porque nesse projeto a empresa que não cumprir com a qualidade não recebe o subsídio. E aí Prefeitura e Câmara vão tentar junto para punir o empresário que não tratar o povo como merece”

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes