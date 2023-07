Ônibus do sistema Transcol atrasam partidas nesta quarta-feira (05)

Demora na saída dos veículos aconteceu devido a fiscalização sindical em garagem de coletivos



WILLIAN MOREIRA



Os ônibus do Sistema Transcol, na cidade de Serra (ES), atrasaram as suas partidas no começo da manhã desta quarta-feira, 05 de julho de 2023.



O motivo do problema no atendimento aos passageiros aconteceu em razão de um ato de fiscalização na garagem dos veículos promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários (Sindirodoviários).



Sindicalistas foram até a garagem da Serramar para verificar a presença dos cobradores nos ônibus sem ar-condicionado e se os elevadores para cadeirantes estavam em funcionamento correto.



Como a verificação acontece em um veículo por vez, isto resultou em atrasos.



Na terça (04), a fiscalização aconteceu nas garagens em Cariacica (ES) e em Viana (ES).



Willian Moreira para o Diário do Transporte