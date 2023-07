Ônibus do Hemocentro Regional realiza coleta de sangue em São João de Barra (RJ) nesta quinta (06)

Dentre os requisitos para doação, público deve ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg e não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores

VINICIUS DE OLIVEIRA

Durante campanha de doação de sangue nesta quinta-feira, 06 de julho de 2023, o ônibus do Hemocentro Regional estará presente no calçadão ao lado da Prefeitura de São João de Barra, no Norte Fluminense (RJ), para realizar a coleta de sangue de voluntários.

O serviço acontece das 9h às 15h e tem como intuito auxiliar no estoque do Hospital Ferreira Machado, localizado em Campos dos Goytacazes.

Interessados em contribuir com a doação de sangue devem ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, ter boas condições de saúde, não estar em jejum, não ter ingerido alimentos gordurosos nas últimas três horas, nem bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores. É necessária a apresentação de documento com foto, e menores de 18 anos podem doar desde que estejam devidamente acompanhados de um responsável legal.

Pessoas diagnosticadas com febre, gripe, resfriado ou diarreia, e mulheres grávidas ou em período pós-parto não podem doar sangue.

Também serão realizados testes rápidos de hepatite e de HIV pelo Instituto Pela Vida e Pela Esperança, assim como atendimentos com nutricionistas.

Confira a agenda das próximas coletas programadas:

06/07- São João da Barra

11/07- CIETEC- Avenida 28 de Março

13/07- Nov Macaé

18/07- Andrade Gutierre- Porto do Açu

20/07- Weatherford Macaé

25/07- Câmara de Vereadores de Campos

27/07- Engelmig- KM 8

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte