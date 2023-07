Motoristas de ônibus de São Paulo marcam datas das negociações sobre campanha salaria; Categoria quer 13% de aumento

Três encontros estão agendados entre sindicalistas e empresários do setor e protestos aconteceram nesta semana



WILLIAN MOREIRA/ADAMO BAZANI



O SindMotoristas, sindicato que representa os motoristas e cobradores do transporte público de São Paulo, anunciou as datas marcadas para as próximas reuniões com as empresas de ônibus referentes à campanha salarial do setor.



A medida foi tomada após ações de dissidentes do sindicato questionarem a atuação da entidade sobre o assunto, alegando falta de posicionamento da diretoria.



De acordo com o SindMotoristas, o SPUrbanuss, que representa as empresas enviou um ofício solicitando que as datas fossem marcadas.



Veja a seguir as datas dos encontros:



10/07 (segunda-feira)

17/07 (segunda-feira)

24/07 (segunda-feira)



Os debates servirão para que os empresários ouçam as propostas dos trabalhadores que buscam uma valorização e melhoria nas remunerações e benefícios, mas também para a apresentação de contrapropostas.



Como mostrou o Diário do Transporte, os protestos aconteceram nesta semana cobrando medidas mais efetivas do sindicato da categoria.



Foram ao menos dois ônibus e um trólebus vandalizados.



Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/03/video-mais-onibus-sao-vandalizados-em-sao-paulo-na-manha-desta-segunda-03-grupo-se-diz-insatisfeito-com-silencio-de-sindmotoristas-sobre-campanha-salarial/



AS PROPOSTAS APROVADAS PELOS TRABALHADORES EM 11 DE ABRIL DE 2023:

– Reajuste salarial acima da inflação do período desde a última atualização dos valores com aumento real num total de 13%;

– Manutenção do emprego de 19 mil cobradores nos ônibus convencionais, padrons e articulados (empresas dos subsistemas de articulação regional e estrutural) – As empresas que surgiram de cooperativas e operam com micro-ônibus, ônibus mídis (micrões) e alguns convencionais e padrons (subsistema de distribuição local) operam sem cobradores desde 2014;

– PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de R$ 3 mil;

– Retorno dos 30 minutos remunerados do horário de refeição.

AS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS EMPRESAS DE ÔNIBUS EM 11 DE MAIO DE 2023:

(Rejeitadas em assembleia no dia 12 de maio de 2023)

– Reajuste salarial de 3,5%

– Reajuste de 3,5% no tíquete alimentação

– PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de R$ 800.

– Avaliar a uma hora de almoço não remunerada.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Willian Moreira para o Diário do Transporte