Metrô de São Paulo abre licitação para construir casas populares para expansão da Linha 15-Prata de monotrilho

Moradias serão concedidas para famílias que residem na região da Vila Prudente, por meio de programa da CDHU



WILLIAN MOREIRA



O Metrô de São Paulo abriu licitação para a construção de moradias em atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social que residem na comunidade da Vila Prudente.



Parte do local será desapropriada e as casas retiradas para viabilizar as obras de expansão da Linha 15-Prata até o Ipiranga.



O objetivo da obra, que será realizada em parceria com a Companhia de Desenvolvimento e Habitacional Urbana (CDHU) , é reassentar essas pessoas em um novo local com maior infraestrutura e segurança.



Em março do ano passado, a Companhia realizou o pedido do terreno correspondente a 25 imóveis por onde as obras devem instalar os pilares do traçado da linha 15, além da necessidade do alargamento da avenida para comportar o trânsito intenso de veículos.



Apenas em 2022 essa parceria do Metrô com a CDHU atendeu 131 famílias afetadas pelas obras das linhas 5-Lilás, 15-Prata e 17-Ouro.



As novas moradias serão construídas em um terreno do Metrô localizado aproximadamente 600 metros de distância das residências atuais, com o projeto prevendo a implantação de 60 unidades habitacionais.



A expansão do monotrilho até o Ipiranga compreende o trecho da estação Vila Prudente que faz integração com a Linha 2-Verde do Metrô, até a estação Ipiranga da Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), com o acréscimo de 1,8 km de vias passando pela Avenida Anhaia Mello, por parte de uma comunidade e em paralelo aos trilhos do transporte ferroviário.



A sua previsão de entrega é para o final de 2025 e se trata de uma nova estação para integrar o monotrilho com os trens urbanos, concedendo ao passageiro mais uma forma de deslocamento e desafogando o fluxo de pessoas na Vila Prudente.





Willian Moreira para o Diário do Transporte