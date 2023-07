Mais um suspeito de importunação sexual é detido no sistema de trilhos de São Paulo nesta quarta (05) – Crimes têm ocorrido por volta de 7h30

ADAMO BAZANI

Mais um suspeito de ter cometido importunação sexual dentro dos trens do Metrô de São Paulo foi detido na manhã desta quarta-feira, 05 de julho de 2023, na linha 3-Vermelha.

Pouco depois de 7h30, uma passageira disse que foi vítima do ato quando o trem passava na região da Estação da Sé.

Segundo o Metrô, em nota, os agentes de segurança foram acionados e detiveram o suspeito.

Por volta de 7h40 desta quarta-feira (5) uma passageira que estava no interior de um trem na estação Sé (sentido Palmeiras-Barra Funda) acionou os Agentes de Segurança do Metrô e denunciou um homem por importunação sexual. Detido pelos agentes, o suspeito e a passageira foram conduzidos pelos funcionários do Metrô até a DELPOM para prestação de esclarecimentos junto à autoridade policial.

Como mostrou o Diário do Transporte, na última sexta-feira, 30 de junho de 2023, por volta de 7h30, também na estação da Sé da linha 3-Vermelha no pico da manhã, os seguranças detiveram um suspeito de importunação sexual.

Já no dia 23 de junho de 2023, também por volta de 7h30, uma mulher foi vítima de importunação sexual em um trem da linha 11-Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Um passageiro que foi tentar defender a mulher foi esfaqueado pelo suspeito.

As duas vítimas, a passageira importunada e o usuário esfaqueado, desembarcaram na Estação Tatuapé, na zona Leste, onde receberam atendimento.

A mulher foi encaminhada por seguranças femininas para a 5ª Delegacia de Defesa da Mulher.

Já o passageiro com ferimentos em uma das pernas foi levado para o Pronto Socorro Tatuapé

O suspeito fugiu em seguida.

Orientação é que em casos semelhantes, passageiros e vítima acionem a segurança para a ocorrência ser tratada adequadamente

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes