Linhas de ônibus de Guarapuava (PR) passam por mudanças de horários a partir de 7 de agosto

Alterações acontecem a pedido de estudantes, que deixam instituições de ensino às 23h, quando a operação do transporte coletivo municipal é encerrada

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Guarapuava (PR) anunciou mudanças nos horários de 15 linhas do transporte coletivo municipal a partir do dia 7 de agosto.

As alterações acontecem a pedidos de estudantes, que relatam a falta de atendimento do sistema municipal, já que as aulas acabam às 23h, horário em que os coletivos deixam de operar.

De acordo com a prefeitura, para atender a demanda, a empresa Pérola do Oeste decidiu alterar os horários de saída das linhas de 15 bairros. “Visto que nos últimos meses a comunidade acadêmica vem solicitando novos horários após as 23 horas, devido ao término das suas aulas ocorrerem às 23 horas, e após esse horário, não termos mais linhas saindo para os bairros, a SETRAN nos solicitou novos horários. Contudo para não aumentar a quantidade de ônibus sem uma demanda razoável, optamos por alterar os horários de saída das linhas”, diz a nota da Pérola do Oeste.

Confira as linhas que passam por mudanças e seus horários:

Linha Horário Anterior Horário Novo 02- Cascavel 23h 23h20 03- Santana 23h 23h20 05- Bandeirantes 23h 23h20 06- Vila Carli 23h 23h20 07- Pérola do Oeste 22h 23h20 10- Vila Bela 23h 23h20 11- Santa Cruz 23h 23h20 13- Conradinho 23h 23h20 14- Sol Poente 23h 23h20 15- Aeroporto 23h 23h20 17- Tancredo Neves 23h 23h20 19- Col. Agrícola 23h 23h20 23- Mattos Leão 23h 23h20 36- Residencial 2000 23h 23h20 48- Cristo Rei 23h5 23h20

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte