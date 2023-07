Justiça condena ViaQuatro e Metrô de São Paulo a pagar R$ 50 mil de indenização a passageira pisoteada na ligação entre as estações Consolação e Paulista

Tumulto ocorreu em 14 de março de 2019 e deixou 11 pessoas feridas; Condenação foi publicada nesta terça-feira, 04 de julho de 2023, e cabe recurso

ADAMO BAZANI

Colaborou Willian Moreira

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o Metrô e a ViaQuatro a pagarem uma indenização de R$ 50 mil a uma passageira que foi pisoteada num tumulto que ocorreu na ligação entre as estações Consolação, da linha 2-Verde, e Paulista, da linha 4-Amarela.

Cada uma das empresas terá de arcar com metade deste valor.

O tumulto ocorreu em 13 de março de 2019 e deixou 11 pessoas feridas. A condenação foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico nesta terça-feira, 04 de julho de 2023, e cabe recurso.

Na ocasião, um barulho provocado por uma cadeira de rodas que se prendeu em uma escada rolante foi confundido por disparos pelos usuários, havendo uma correria generalizada.

Além dos 11 feridos, nove pessoas tiveram de ser atendidas com sinais de crise nervosa.

Relembre:

Segundo o processo, a mulher provou que sofreu lesões nas vértebras em decorrência do pisoteamento e teve de passar por cirurgia.

Inicialmente, a usuária pediu indenização de R$ 80 mil à ViaQuatro e R$ 50 mil ao Metrô, mas o juiz entendeu que R$ 50 mil seria o valor adequado para advertir às empresas a aperfeiçoar a segurança para evitar novos tumultos e reparar a passageira pelos danos morais sofridos.

As empresas alegaram que o fato foi alheio às suas atividades e que atuaram para minimizar os danos.

Mas segundo o despacho, o dever do prestador de serviços de transportes é fazer com que o usuário chegue em segurança ao destino final.

“Irrelevância de o fato ter ocorrido na estação e não no interior do vagão, com o início do transporte propriamente dito, pois é indiscutível que havia contrato entre as partes, à época, para impor à concessionária a obrigação de assegurar a incolumidade da passageira até o seu destino final”.

A decisão ainda deixa claro que Metrô e ViaQuatro deveriam já na época proporcionar um sistema eficaz de controle o fluxo de pessoas e saída no interior da plataforma para evitar tumultos e ferimentos em passageiros

“É dever daquele que explora uma atividade econômica qualquer e dela retira alguma vantagem, não necessariamente pecuniária, responder pelo risco criado em detrimento de terceiros, tal qual se mostra aqui com o sucedido. Fato que não pode ser compreendido como imprevisível como é noticiado pela imprensa insuspeita e, mesmo que assim fosse, não seria insuperável para ser impedido. A concessionária dispões de todas as condições materiais para construir um sistema eficaz que controle o fluxo de pessoas e saída no interior da plataforma, vinculando-o com a chegada e a saída das composições do metrô, de maneira que se evite o tumulto controvertido nos autos, que se vincula ao risco de sua atividade econômica para dela exigir providência inversa à omissão ocorrida na época.”

O valor de R$ 50 mil deve ser corrigido contando a publicação da decisão que ocorreu nesta terça-feira, 04 de julho de 2023.

À vista do que precede, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida por RENATA AGUIDA DA SILVA em face de COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ. e CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S/A., e o faço para condenar os réus, solidariamente, a indenizar os danos morais experimentados pela autora, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser monetariamente corrigido a contar da publicação desta decisão, somando-se juros moratórios de 1% ao mês, deste a citação

O Diário do Transporte procurou o Metrô e a ViaQuatro

O Metrô informou que tomou conhecimento da sentença proferida ontem e está analisando seu conteúdo.

Já a ViaQuatro informou que o processo está sob segredo de justiça e que está avaliando os seus desdobramentos. A ocorrência de 2019 foi deflagrada por um terceiro não identificado e não por uma falha de serviço. A Concessionária acionou prontamente todos os recursos possíveis para restabelecer a ordem no local e prestar os primeiros socorros às vítimas. A ViaQuatro reitera seu compromisso com um serviço de excelência e cuidado junto aos nossos clientes.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes