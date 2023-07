Idosos passageiros do transporte coletivo de Itapetininga (SP) devem se cadastrar para utilizar a bilhetagem eletrônica

Estudantes, PCDs e pessoas de baixa renda poderão se cadastrar nas próximas semanas

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Itapetininga (SP) anunciou nesta semana que as pessoas com 65 anos ou mais devem realizar um cadastro para poderem utilizar a bilhetagem eletrônica no transporte coletivo municipal.

O cadastro pode ser feito em três locais, no Atende Fácil do Paço Municipal, Atende Fácil da Rio Branco ou no guichê do Mercado Municipal, onde serão feitas as fotos e o cadastro com os dados dos passageiros.

De acordo com a prefeitura, todos os Ônibus do transporte coletivo estão equipados com equipamentos para reconhecimento facial dos usuários e também para leitura do cartão.

Ainda ao longo das próximas semanas o cadastro para o cartão dos estudantes, pessoas com deficiência, e o popular será anunciado.

Os cadastros acontecem de forma gradual para evitar filas e aglomerações.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte