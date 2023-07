Elevador externo da Estação São Miguel Paulista, na Linha 12-Safira da CPTM, recebe manutenções preventivas até dia 15 de julho

Serviços consistem em troca do sistema inversor de frequência e testes de segurança

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir desta quarta-feira, 05 de julho de 2023, o elevador localizado na área externa da Estação São Miguel Paulista, na Linha 12-Safira da CPTM, estará em processo de manutenção preventiva; o serviço acontece até o dia 15 deste mês.

O elevador permite o atendimento do lado externo da estação com acesso ao piso da passarela, facilitando a acessibilidade e locomoção dos passageiros. Duas escadas rolantes estarão disponíveis para o transporte do público.

Agentes efetuarão a troca do sistema inversor de frequência (que fornece energia para o equipamento funcionar) e realizarão testes de segurança.

A CPTM ressalta que o uso dos elevadores é exclusivo para pessoas com mobilidade reduzida, idosos, gestantes e crianças de colo.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte