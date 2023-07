Confira as melhores opções de linhas do transporte coletivo para passear nas férias de julho em Fortaleza (CE)

Turistas também têm como opção o serviço de aplicativo compartilhado TopBus+

ARTHUR FERRARI

Com a chegada das férias escolares de julho, muitos turistas e moradores de Fortaleza (CE) saem para passear. Tendo isso em vista, a prefeitura disponibilizou opções para a população chegar até esses espaços.

Em um dos cartões postais da cidade, a Av. Beira-Mar oferece opções de lazer para todo o público, com Mercado dos Peixes, Jardim Japonês e a Feirinha da Beira-Mar. O local pode ser acessado através das linhas 077 – Parangaba/Mucuripe, 092 – Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema e 052 – Grande Circular I e II.

Já no Centro da capital, o público pode utilizar as linhas 011 – Circular, 042 – Antônio Bezerra/Francisco Sá/Papicu e 901 – Dom Luiís para chegar ao Parque Cidade da Criança e Estação das Artes, além dos tradicionais Mercado Central e Passeio Público.

Pontos muito procurados pelos turistas, o Museu da Imagem e do Som (MIS), Museu da Fotografia e o Polo Gastronômico da Varjota são facilmente acessíveis por meio de linhas de ônibus que partem de diversos bairros da capital cearense. Para quem pretende sair da cidade, há linhas disponíveis para o Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé.

Vale lembrar que o acesso ao transporte coletivo de Fortaleza se dá através dos cartões como o Vale Transporte Avulso, Bilhete Único e Carteirinha de Estudante, no sistema de autoatendimento.

Para auxiliar no planejamento da viagem, a Prefeitura de Fortaleza oferece ainda o aplicativo Meu Ônibus, em que é possível acompanhar em tempo real o deslocamento das conduções e adicionar créditos para passagens. O aplicativo está disponível de maneira gratuita para celulares na versão iOS e Android.

Os passageiros do sistema podem usufruir do desconto da Hora Social, quando a tarifa é reduzida em horários flexíveis, pagando das 9h às 11h e das 14h ‪às 16h o valor de R$ 3,30 a inteira e R$1,50 a estudantil. Vale ressaltar que através do Bilhete Único ou da carteira estudantil, os usuários podem fazer integrações pagando o valor de uma única passagem através dos créditos.

O aplicativo compartilhado TopBus+ também é uma opção aos fortalezenses e turistas. O serviço atende 33 bairros da capital e funciona de segunda a sábado, das 5h30 às 00h, e domingo, das 6h às 23h.

O preço inicial das viagens do TopBus+ é de R$ 9 (entre 5h e 8h), R$ 9,50 (entre 16h e 19h) e R$ 8 (demais horários).

