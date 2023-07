ANTT aceita recurso da Gontijo e anula decisões que concederam mercados para a Expresso Adamantina

Reunidas Paulista recebeu autorização da agência para realizar operação simultânea de linhas interestaduais de Campo Grande (MS) a Bauru (SP)

Em deliberações publicadas nesta quarta-feira, 05 de julho de 2023, a Diretoria Colegiada da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), em voto de 30 de junho de 2023, aceitou recurso interposto pela Empresa Gontijo de Transportes para anular diversos mercados concedidos à Expresso Adamantina.

A decisão anulou as seguintes decisões da Superintendência:

Decisão nº 155 da Superintendência da agência, de 17 de março de 2023, que atendeu pedido da Expresso Adamantina para a inclusão dos mercados de São Paulo (SP) para Teofilo Otoni (MG), Governador Valadares (MG), Ipatinga (MG) e João Monlevade (MG), em sua Licença Operacional – LOP de nº 160;

Decisão nº 181, de 28 de março de 2023, que aprovou a inclusão dos mercados na Licença Operacional – LOP de nº 160 após interposição de Mandado de Segurança:

I – de GOIANIA (GO) e ITUMBIARA (GO) para UBERLANDIA (MG), UBERABA (MG), RIBEIRAO PRETO (SP), CAMPINAS (SP), SÃO PAULO (SP), OSASCO (SP), EMBU DAS ARTES (SP), CURITIBA (PR), JOINVILLE (SC), BARRA VELHA (SC), ITAJAI (SC), BALNEARIO CAMBORIU (SC), FLORIANOPOLIS (SC), IMBITUBA (SC), LAGUNA (SC), TUBARAO (SC), CRISCIUMA (SC) e PORTO ALEGRE (RS);

II – de UBERLANDIA (MG) e UBERABA (MG) para RIBEIRAO PRETO (SP), CAMPINAS (SP), SÃO PAULO (SP), OSASCO (SP), EMBU DAS ARTES (SP), CURITIBA (PR), JOINVILLE (SC), BARRA VELHA (SC), ITAJAI (SC), BALNEARIO CAMBORIU (SC), FLORIANOPOLIS (SC), IMBITUBA (SC), LAGUNA (SC), TUBARAO (SC), CRISCIUMA (SC) e PORTO ALEGRE (RS);

III – de RIBEIRAO PRETO (SP), CAMPINAS (SP), SÃO PAULO (SP), OSASCO (SP) e EMBU DAS ARTES (SP) para CURITIBA (PR), JOINVILLE (SC), BARRA VELHA (SC), ITAJAI (SC), BALNEARIO CAMBORIU (SC), FLORIANOPOLIS (SC), IMBITUBA (SC), LAGUNA (SC), TUBARAO (SC), CRISCIUMA (SC) e PORTO ALEGRE (RS);

IV – de CURITIBA (PR) para JOINVILLE (SC), BARRA VELHA (SC), ITAJAI (SC), BALNEARIO CAMBORIU (SC), FLORIANOPOLIS (SC), IMBITUBA (SC), LAGUNA (SC), TUBARAO (SC), CRISCIUMA (SC) e PORTO ALEGRE (RS); e

V – de JOINVILLE (SC), BARRA VELHA (SC), ITAJAI (SC), BALNEARIO CAMBORIU (SC), FLORIANOPOLIS (SC), IMBITUBA (SC), LAGUNA (SC), TUBARAO (SC) e CRISCIUMA (SC) para PORTO ALEGRE (RS).

As deliberações da Diretoria consideram que a análise anterior que levou às decisões favoráveis à Adamantina não observou o estabelecido no art. 47-B da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, nem os parâmetros estipulados no Acordão nº 230/2023 – TCU – Plenário nos termos do Parecer nº 00115/2023/PF-ANTT/PGF/AGU.

Já pela Decisão Supas nº 378, o Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT deferiu pedido da Empresas Reunidas Paulista de Transportes para modificar a prestação de serviço, conforme descrito abaixo:

I – realizar a operação simultânea das linhas CAMPO GRANDE (MS) – BAURU (SP), prefixo nº 19-0028-00, TRÊS LAGOAS (MS) – BAURU (SP), prefixo nº 19-0032-00, e CAMPO GRANDE (MS) – ARAÇATUBA (SP), prefixo nº 19-0033-00, no trecho compreendido entre CAMPO GRANDE (MS) para BAURU (SP).

II – paralisar a operação simultânea das linhas CAMPO GRANDE (MS) – BAURU (SP), prefixo nº 19-0028-00, TRÊS LAGOAS (MS) – ARAÇATUBA (SP), prefixo nº 19-0031-00, TRÊS LAGOAS (MS) – BAURU (SP), prefixo nº 19-0032-00, e CAMPO GRANDE (MS) – ARAÇATUBA (SP), prefixo nº 19-0033-00, no trecho de CAMPO GRANDE (MS) para BAURU (SP).

Esta Decisão entra em vigor 10 dias após a data de sua publicação.

