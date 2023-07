Acidente entre ônibus intermunicipal e dois carros em Santo André bloqueia parcialmente a Avenida Giovanni Battista Pirelli na manhã desta quarta (05)

Coletivo seguia em direção a Mauá; não há informações sobre feridos

ARTHUR FERRARI

Um ônibus intermunicipal da empresa NEXT Mobilidade colidiu com dois carros em Santo André, no Grande ABC, na manhã desta quarta-feira, 5 de julho de 2023, na Avenida Giovanni Battista Pirelli.

O coletivo seguia em direção a cidade de Mauá.

No momento o trânsito no local flui com lentidão, já que uma das pistas da avenida segue interditada para atuação da Polícia Militar e CET.

Não há informações sobre pessoas feridas.

O Diário do Transporte procurou a NEXT Mobilidade para obter mais detalhes e aguarda.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte