Rodoviários do Rio de Janeiro oferecem contraproposta de 10% para reajuste em salários e benefícios e nova reunião vai tentar evitar greve de ônibus

Viações querem dar 8% conforme sugestão do MPT (Ministério Público do Trabalho)

ADAMO BAZANI

O Sindicato dos Rodoviários do Rio de Janeiro ofereceu às empresas de ônibus da cidade como alternativa uma contraproposta de reajuste de 10% nos salários e benefícios referentes ao período de junho de 2022 a maio de 2023.

As empresas de ônibus querem conceder 8% de reajuste, conforme sugestão do MPT (Ministério Público do Trabalho).

Os profissionais estão há dois anos sem aumento.

O novo pedido dos trabalhadores foi aprovado em assembleia realizada nesta terça-feira, 04 de julho de 2023.

Há ainda pendências em relação ao dissídio coletivo que determinou reajuste de 11,9%.

Diante do novo índice apresentado pelos rodoviários, as empresas de ônibus decidiram continuar as negociações.

Na próxima terça-feira, 11 de julho de 2023, deve ocorrer outra reunião para tentar evitar uma greve de ônibus no Rio de Janeiro.

