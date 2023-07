Rodoviários da Grande Vitória (ES) protestam na frente de garagens pelo segundo dia consecutivo nesta terça (04)

Categoria exige que ônibus do Transcol sem ar-condicionado tenham cobradores

ARTHUR FERRARI

Motoristas do transporte coletivo da Grande Vitória (ES) estão protestando em frente às garagens do transporte coletivo pelo segundo dia consecutivo nesta terça-feira, 4 de julho de 2023.

Como mostrou o Diário do Transporte, a categoria exige que ônibus sem ar-condicionado devem ter profissionais cobradores atuando em seu interior, o que foi acordado com o Governo do Estado e não vem sendo cumprido de acordo com Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários (Sindirodoviários).

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/03/usuarios-do-transporte-coletivo-da-grande-vitoria-es-enfrentam-dificuldades-apos-paralisacao-parcial-do-sistema-nesta-segunda-03/

Os protestos causam atrasos no atendimento aos passageiros.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte