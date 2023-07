Programa Respeito à Vida realiza obras em Ferraz de Vasconcelos (SP) com recursos do Detran

Cidade recebeu ciclovia, lombadas eletrônicas e outras melhorias



WILLIAN MOREIRA



O Detran de São Paulo realizou através do Programa Respeito à Vida, o investimento de R$ 4,5 milhões (R$ 4.510.105,02) em Ferraz de Vasconcelos (SP), trazendo maior segurança em diferentes pontos da cidade.



Com o aporte do programa foi possível efetuar as obras de recapeamento asfáltico em 31.977 m² de vias como as ruas José Maria Claro, Carlos de Campos, Faxinal dos Guedes e Professor José Augusto de Freitas.



Além destas intervenções viárias, estão sendo instaladas sinalizações semafóricas, lombadas eletrônicas, lombofaixas, ciclovias e iluminação para faixa de pedestres, contribuindo para a diminuição de acidentes fatais ou não, no trânsito.



Não só em Ferraz, mas outras cidades paulistas vem recebendo verba do Detran, utilizando recursos de R$ 200 milhões oriundos dos pagamentos de multas de trânsito.



O Programa Respeito à Vida se mantém com recursos das multas aplicadas em condutores que cometem infrações ao dirigir um veículo, aproveitando desta verba para ações e obras que contribuem para a redução de sinistros nas ruas e avenidas.



Gerido pelo Detran-SP, o programa é de autoria do Governo do Estado que atua como articulador das ações para um trânsito seguro.



Willian Moreira para o Diário do Transporte