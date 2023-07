Mercedes-Benz do Brasil anuncia linha de ônibus rodoviários O500 com maior potência para países andinos e outros mercados da América Latina

Motores são de 448 cv e 478 cv com dois e três eixos respectivamente

ADAMO BAZANI

A Mercedes-Benz anunciou nesta terça-feira, 04 de julho de 2023, que disponibiliza para países andinos e outros mercados da América Latina ônibus rodoviários e de fretamento da linha O500 com maior potência.

Trata-se do O 500 RSD 2448 6×2 (três eixos) de 478 cv e O 500 RS 1945 4×2 (dois eixos) de 448 cv

O veículo de três eixos possui de 2.300 Nm e o de dois eixos, de 2.220 Nm.

O motor de ambos é o Mercedes-Benz OM 460 de 6 cilindros e 12,9 litros, como do caminhão extrapesado Mercedes-Benz Actros. A tecnologia de redução de poluentes é Euro 5, que não pode mais ser comercializada no Brasil, mas é admitida nestes países.

A produção é em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Segundo a Mercedes-Benz, em nota, os modelos contam com transmissão automatizada ZF Traxon de 12 marchas, “com Over Drive e Direct Drive e com possibilidade de receber Intarder, sistema de freio auxiliar Retarder”.

Os ônibus foram testados no Brasil, Peru, Chile e México antes da apresentação ao mercado.

Por meio de nota, o diretor geral do Centro Regional Daimler América Latina, Jens Burger, diz que para se aumentar a potência dos modelos, mudanças na capacidade volumétrica dos motores e implantou um novo turbocompressor.

“Para obter mais potência e eficiência, lançamos o motor OM 460 para os veículos O500 que atendem os países andinos e outros mercados latino-americanos o qual possui o aumento da capacidade volumétrica para 12,9 litros, novo turbo compressor com pressão de 2.4 bar e nova pressão de injeção de diesel de 2.200 bar para garantir uma melhor pulverização do combustível e queima mais efetiva. Além disso, passou a ser equipado com novo módulo de controle do motor, nova arquitetura eletrônica e Visctronic, controle inteligente do ventilador do radiador”. – diz Jens Burger em nota.

O diretor-gerente de Ônibus para a América Latina, Mauricio Yamamoto, disse que o aumento de potência é para atender às condições mais severas de operação destes países.

“O desenvolvimento destes veículos foi pensado em atender principalmente as operações andinas, segmento mineração e turismo”

Na mesma nota, a Mercedes-Benz diz que os modelos têm pacotes de segurança para redução de riscos de acidentes:

O sistema de frenagem de emergência (ABA 5) intervém em caso de colisão iminente com veículos em movimento ou parados na via, além de reconhecer ciclistas e pedestres, que é a grande novidade dessa tecnologia. Primeiramente, o ABA 5 emite um alerta visual e sonoro para o motorista. Se não há reação, o sistema automaticamente realiza uma leve intervenção nos freios ou pode chegar até a uma frenagem de emergência completa, se for o caso. Isso reduz o risco de colisões e minimiza efeitos de um eventual acidente. Além disso, os freios permanecerão acionados após a parada total do ônibus, até que o motorista efetue algum comando no pedal de freio ou acelerador.

No caso do assistente de ponto cego (SGA), o sistema identifica o que acontece do lado direito do ônibus local onde se faz necessário maior atenção para o motorista, detectando pedestres, ciclistas e automóveis na via, parados ou em movimento. A atuação do SGA resulta em mais segurança nas vias e mais tranquilidade para o motorista.

Segurança e comodidade para o condutor do ônibus também são garantidas pelo controle inteligente de farol alto (IHC). O sistema opera de forma autônoma, reduzindo o farol alto quando a câmera detecta luminosidade contraria, e assim o motorista pode se concentrar ainda mais na via e no tráfego. O sistema utiliza a câmera do LDWS, possibilitando total integração com o farol do encarroçador.

Mais itens de segurança disponíveis para chassis de ônibus O500 rodoviários:

ESS – sinalização de parada de emergência.

LDWS (Lane Departure Warning System) – sistema de aviso de faixa.

Assistente de Atenção – monitora o nível de atenção do motorista durante a condução do veículo.

ACC (Active Cruise Control) – piloto automático adaptativo.

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) – sistema de monitoramento da pressão e temperatura dos pneus.

Piloto automático de velocidade.

Sistema de auxílio em rampa.

Top-Brake – sistema auxiliar de freio.

Sistema anti-tombamento.

EBS – sistema eletrônico de freios.

ECAS – suspensão pneumática controlada eletronicamente.

ESP – controle eletrônico de estabilidade.

Freio a disco ou tambor.



Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes