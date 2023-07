Carreta quebra e linhas municipais e intermunicipais de ônibus são afetadas na Zona Norte de São Paulo

Veículo precisou ser removido com guincho e travou principal ligação do Jaçanã ao bairro Vila Galvão em Guarulhos (SP)



WILLIAN MOREIRA



A quebra de uma carreta carregada com caixas d’água, travou a Rua Abílio Pedro Ramos, na Zona Norte de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 04 de julho de 2023, prejudicando a operação de ao menos 16 linhas de ônibus.



Essa via é utilizada para quem segue em direção ao bairro Vila Galvão em Guarulhos, ou para acesso da Rodovia Fernão Dias, que ficou travada.



Vários ônibus intermunicipais da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) e de duas linhas do transporte municipal de São Paulo operam com atrasos no atendimento.



Com a retirada do veículo por meio de um guincho, o trânsito começa a voltar à normalidade após quase uma hora de impactos.



Veja a seguir as linhas afetadas.



Linhas municipais:



1765/10 – Jardim Cabuçu/Metrô Tucuruvi

1778/10 – Jardim Cabuçu/Metrô Santana



Linhas intermunicipais:



003 – Guarulhos (Cocaia)/ São Paulo (Metrô Tucuruvi)

042 – Mairiporã (Divisa)/ São Paulo (Terminal Rodoviário do Tietê)

042VP1 – Mairiporã (Espaço Paulo Amaury Serralvo)/ São Paulo (Terminal Rodoviário do Tietê)

103 – Guarulhos (Parque Continental)/ São Paulo (Metrô Parada Inglesa)

104 – Guarulhos (Bom Clima)/ São Paulo (Metrô Tucuruvi)

105 – Guarulhos (Jardim Moreira)/São Paulo (Metrô Tucuruvi)

110 – Guarulhos (Cocaia)/ São Paulo (Metrô Tucuruvi)

111 – Guarulhos (Jardim Leda)/ São Paulo (Metrô Parada Inglesa)

163 – Guarulhos (Jardim Palmira/Parque Continental)/ São Paulo (Metrô Tucuruvi)

337 – Guarulhos (Terminal Metropolitano Vila Galvão)/ São Paulo (Terminal Rodoviário do

Tietê)

500 – Guarulhos (Terminal Metropolitano Vila Galvão)/ São Paulo (Terminal Rodoviário do

Tietê)

532 – Guarulhos (Terminal Metropolitano Taboão)/ São Paulo (Tucuruvi)

802 – Guarulhos (Terminal Metropolitano Taboão)/ São Paulo (Tucuruvi)

822 – Mairiporã (Espaço Paulo Amaury Serralvo)/ São Paulo (Metrô Parada Inglesa)



Willian Moreira para o Diário do Transporte