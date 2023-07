Após breve paralisação, ônibus do transporte coletivo de São José dos Campos (SP) começam a atender passageiros com quatro horas de atraso nesta terça (04)

Prefeitura diz que foi surpreendida pela greve, que não foi divulgada pelo Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, e vai acionar a justiça para responsabilizar a entidade

ARTHUR FERRARI

Os usuários do transporte coletivo de São José dos Campos (SP) foram pegos de surpresa com a paralisação do sistema de transporte coletivo municipal na manhã desta terça-feira, 4 de julho de 2023.

De acordo com a prefeitura, a greve da categoria, realizada pelo Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, não havia sido anunciada. Com os ônibus fora de circulação cerca de 70 mil passageiros foram prejudicados até às 8h10, quando os coletivos começaram a deixar as garagens das concessionárias para iniciar as operações.

O motivo para a paralisação é a falta de cobradores nos ônibus que circulam pelos bairros. O Sindicato alega que as contratações não vêm sendo informadas à entidade, e que os novos funcionários recebem salários e benefícios com valores menores em relação aos funcionários contratados anteriormente.

Em nota ao Diário do Transporte, a prefeitura diz que vai acionar a Justiça para que o sindicato seja responsabilizado pela interrupção da circulação dos ônibus na cidade, já que se trata de um serviço essencial e não houve aviso prévio, como manda a lei.

Veja a nota da Prefeitura de São José dos Campos:

A Prefeitura de São José dos Campos informa que foi surpreendida com a paralisação do transporte coletivo no município, realizada pelo Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, na manhã desta terça-feira (4). Cerca de 70 mil usuários do transporte coletivo foram prejudicados por essa paralisação.

O transporte coletivo é um direito do cidadão e um serviço essencial. Em razão disso, a Prefeitura irá acionar a Justiça para responsabilizar o sindicato por ter interrompido a circulação dos ônibus, sem o aviso prévio legalmente exigido e sem a manutenção de um percentual mínimo da frota em circulação.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte