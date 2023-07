Wemobi, do Grupo JCA, é a única do setor de mobilidade eleita como uma das empresas mais inovadoras do Brasil em premiação do MIT Technology Review

Esta é a segunda vez que a startup figura na lista e fatura o prêmio. Empresa foi a única premiada do setor de mobilidade

A wemobi foi eleita como uma das empresas mais inovadoras do Brasil pela Technology Review, plataforma de conteúdo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), e é a única do setor de mobilidade presente na publicação. Esta é a segunda vez consecutiva que a startup figura na lista Innovative Workplaces – que define os vencedores de cada edição. A plataforma foi selecionada dentre mais de mil empresas inscritas, de startups a multinacionais, após ser avaliada sob quatro perspectivas qualitativas: gestão, marketing, processos e produtos.

Rodrigo Trevizan, CEO da wemobi, afirma que a inovação está presente no DNA da empresa e fazer parte da premiação mais relevante do segmento pela segunda vez é motivo de orgulho e faz com que a responsabilidade da marca aumente ainda mais. “Nascemos durante o momento desafiador da pandemia. Muitas empresas ainda buscavam soluções inovadoras para conseguirem passar por aquele momento. Nós não tivemos escolha, ao contrário, lançamos ao mercado todas as nossas ideias para revolucionar a relação das pessoas com o ônibus. Sermos reconhecidos novamente nos faz crer que estamos tendo êxito em nossas iniciativas”, conclui.

Conheça a wemobi

A wemobi é uma plataforma de viagens rodoviárias com um modelo de negócios prático e acessível, que oferece uma experiência de compra de passagens e atendimento 100% digital. A startup é uma das únicas empresas do setor de mobilidade contempladas na primeira edição brasileira do Innovative Workplaces, estudo do MIT Technology Review Brasil que elencou as 20 companhias mais inovadoras do país.

Possui operações identificadas como “experiência wemobi” entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, e categorias de ônibus diversas (Pop, Comfort Plus, Premium e Dream), além das facilidades em poder escolher pontos de embarque e desembarque dentro ou fora das rodoviárias. Recentemente, ampliou a oferta de destinos, horários e possibilidades de conexão, com o incremento de mais de 3 mil novos trechos operados por Viações parceiras, alcançando um total de 385 destinos.

Segue todas as regulamentações da ANTT e os ônibus parceiros estão autorizados a circular em todos os trechos comercializados. As viagens são garantidas e seguras, independentemente do número de passageiros.