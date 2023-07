VÍDEO: Ônibus tomba e bloqueia trânsito na região do Viaduto do Gasômetro, no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda (03)

Coletivo da Trel ficou preso na estrutura



ADAMO BAZANI/WILLIAN MOREIRA



Um ônibus da empresa Trel, que fazia a linha entre Duque de Caxias e a capital, bateu em uma pilastra e tombou na região do viaduto do Gasômetro na cidade do Rio de Janeiro, zona portuária, na manhã desta segunda-feira, 03 de julho de 2023.



O acidente aconteceu na Avenida Rio de Janeiro, acesso para a pista central da Avenida Brasil.



Por conta da colisão, o local teve de ser interditado para atuação dos Bombeiros e policiamento.



Uma vítima com ferimentos leves recusou atendimento hospitalar.

Veja um vídeo:

Veja fotos:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Willian Moreira, para o Diário do Transporte