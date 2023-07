VÍDEO: Mais ônibus são vandalizados em São Paulo na manhã desta segunda (03). Grupo se diz insatisfeito com silêncio de SindMotoristas sobre campanha salarial

Um ônibus articulado de 23 metros foi atravessado na Avenida Celso Garcia, na altura do número 3.300, na zona Leste, na manhã desta segunda-feira, 02 de julho de 2023.

A Polícia Militar informou que quatro pessoas quebraram a chave de um ônibus, na avenida.

A SPTrans já foi acionada para retirar o ônibus com guincho.

De acordo com as primeiras informações, seria uma ala dissidente em protesto de motoristas que se dizem insatisfeitos porque o SindMotoristas não dá informações à categoria sobre a campanha salarial.

Na segunda-feira passada (26), houve uma reunião com os empresários, mas depois de uma semana, a diretoria não deu nenhum posicionamento oficial sobre o encontro.

Logo em seguida, outro ônibus teve pneus furados e foi atravessado na avenida Alcântara machado, perto do terminal Parque Dom Pedro. O coletivo ficou na pista local, junto a R. Carneiro Leão, ocupando as faixas da direita.

Em nota, após os atos, o SindMotroristas diz repudiar as ações e que segue dialogando com as empresas sobre a campanha salarial

Em relação aos protestos realizados hoje cedo nas Avenidas Celso Garcia e Alcântara Machado, a direção do SINDMOTORISTAS informa que são atos de vandalismo encabeçados por integrantes do chamado grupo de oposição, que tenta desequilibrar as negociações para buscar vantagem no processo eleitoral que acontecerá no segundo semestre deste ano.

A entidade repudia este tipo de atitude desmedida e irresponsável que prejudica o atendimento à população, pois segue dialogando com o poder público e setor patronal as reivindicações da categoria na Campanha Salarial 2023, conforme informado anteriormente.

Toda e qualquer ação por parte do Sindicato será informada previamente nos canais oficiais e por meio de ofício aos órgãos competentes, respectivamente

Veja um vídeo:

