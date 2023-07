ViaMobilidade realiza manutenções nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda entre esta segunda (03) e sexta (07)

Alterações na operação acontecem fora do horário de pico



WILLIAN MOREIRA



Os passageiros que utilizam os trens das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda devem ficar atentos às mudanças operacionais programadas para estes próximos dias, entre esta segunda-feira, 3 de julho de 2023, e sexta-feira (07).



Segundo a ViaMobilidade, trabalhos ao longo da via para manutenções serão executados fora dos horários de maior movimento.



Na Linha 8-Diamante, das 9h30 às 15h30, os intervalos serão de 16 minutos entre as estações Júlio Prestes e Barra Funda.



Já na Linha 9-Esmeralda, as alterações acontecem até quarta-feira (05), das 10h às 15h. Os intervalos serão de 16 minutos entre Grajaú e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte