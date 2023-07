Usuários do transporte coletivo da Grande Vitória (ES) enfrentam dificuldades após paralisação parcial do sistema nesta segunda (03)

Rodoviários impedem que ônibus sem ar-condicionado e cobradores deixem as garagens

ARTHUR FERRARI

Uma paralisação no Transcol, sistema metropolitano de transporte coletivo integrado da Região Metropolitana de Vitória (ES), promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários (Sindirodoviários) prejudica os usuários dos ônibus nesta segunda-feira, 3 de julho de 2023.

Rodoviários a saída de ônibus sem ar-condicionado e cobradores das garagens das empresas Santa Rita e Nova Transportes, causando desatendimento e atrasos em algumas linhas da região metropolitana.

Há atraso nas linhas 505, 515 e 720, com Cariacica e Viana sendo os locais mais afetados.

De acordo com o Sindirodoviários, os protestos acontecem pois o acordo com o Governo do Estado de que ônibus sem ar-condicionado deveriam ter profissionais cobradores atuando dentro não está sendo cumprido.

As empresas estão remanejando os veículos para atender todas as regiões da Grande Vitória.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte