Unesul e Guerino Seiscento são autorizadas pela ANTT a implantar seções e linha

Publicado em: 3 de julho de 2023

Decisões publicadas nesta segunda-feira (03) possibilitam às empresas realizar mudanças nos serviços da operação

ALEXANDRE PELEGI

Duas decisões da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) foram publicadas nesta segunda-feira, 03 de julho de 2023.

Pela Decisão Supas nº 372 , foi deferido o pedido da Guerino Seiscento Transportes S.A para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha TRÊS LAGOAS (MS) – BRASÍLIA (DF), prefixo 19-0128-00, com as seguintes seções:

I – de BIRIGUI (SP) e PENÁPOLIS (SP) para BRASILÂNDIA (MS) e TRÊS LAGOAS (MS);

II – de ADAMANTINA (SP), DRACENA (SP), JUNQUEIRÓPOLIS (SP), LUCÉLIA (SP), PACAEMBU (SP), RINÓPOLIS (SP) e TUPI PAULISTA (SP) para BRASÍLIA (DF);

III – de PANORAMA (SP) e PAULICÉIA (SP) para BRASÍLIA (DF), FRONTEIRA (MG), FRUTAL (MG), GOIÂNIA (GO) e ITUMBIARA (GO);

IV – de ARAÇATUBA (SP) para BRASILÂNDIA (MS);

V – de BRASILÂNDIA (MS) para ADAMANTINA (SP), DRACENA (SP), FRONTEIRA (MG), FRUTAL (MG), JOSÉ BONIFÁCIO (SP), JUNQUEIRÓPOLIS (SP), LUCÉLIA (SP), OSVALDO CRUZ (SP), PACAEMBU (SP), PANORAMA (SP), PARAPUÃ (SP), PAULICÉIA (SP), RINÓPOLIS (SP) E TUPI PAULISTA (SP);

VI – de BRASÍLIA (DF) para ARAÇATUBA (SP), BIRIGUI (SP), BRASILÂNDIA (MS), FRONTEIRA (MG), FRUTAL (MG), ITUMBIARA (GO), JOSÉ BONIFÁCIO (SP), PARAPUÃ (SP), PENÁPOLIS (SP) e SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP);

VII – de FRONTEIRA (MG) para ADAMANTINA (SP), ARAÇATUBA (SP), BIRIGUI (SP), DRACENA (SP), JOSÉ BONIFÁCIO (SP), JUNQUEIRÓPOLIS (SP), LUCÉLIA (SP), OSVALDO CRUZ (SP), PACAEMBU (SP), PARAPUÃ (SP), PENÁPOLIS (SP), RINÓPOLIS (SP), TRÊS LAGOAS (MS) e TUPI PAULISTA (SP);

VIII – de FRUTAL (MG) para ADAMANTINA (SP), ARAÇATUBA (SP), BIRIGUI (SP), DRACENA (SP), JOSÉ BONIFÁCIO (SP), JUNQUEIRÓPOLIS (SP), LUCÉLIA (SP), PACAEMBU (SP), PARAPUÃ (SP), PENÁPOLIS (SP), RINÓPOLIS (SP), SAO JOSE DO RIO PRETO (SP), TRÊS LAGOAS (MS) e TUPI PAULISTA (SP);

IX – de GOIÂNIA (GO) para ADAMANTINA (SP), ARAÇATUBA (SP), BIRIGUI (SP), BRASILÂNDIA (MS), BRASÍLIA (DF), DRACENA (SP), FRONTEIRA (MG), FRUTAL (MG), JOSÉ BONIFÁCIO (SP), JUNQUEIRÓPOLIS (SP), LUCÉLIA (SP), OSVALDO CRUZ (SP), PACAEMBU (SP), PARAPUÃ (SP), PENÁPOLIS (SP), RINÓPOLIS (SP), SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP), TRÊS LAGOAS (MS) e TUPI PAULISTA (SP);

X – de ITUMBIARA (GO) para ADAMANTINA (SP), ARAÇATUBA (SP), BIRIGUI (SP), BRASILÂNDIA (MS), DRACENA (SP), FRONTEIRA (MG), FRUTAL (MG), JOSÉ BONIFÁCIO (SP), JUNQUEIRÓPOLIS (SP), LUCÉLIA (SP), OSVALDO CRUZ (SP), PACAEMBU (SP), PARAPUÃ (SP), PENÁPOLIS (SP), RINÓPOLIS (SP), SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP), TRÊS LAGOAS (MS) e TUPI PAULISTA (SP);

XI – de OSVALDO CRUZ (SP) para BRASÍLIA (DF) e FRUTAL (MG);

XII – de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) para BRASILÂNDIA (MS), FRONTEIRA (MG) e TRÊS LAGOAS (MS);

XIII – de TRÊS LAGOAS (MS) para ADAMANTINA (SP), ARAÇATUBA (SP), DRACENA (SP), JOSÉ BONIFÁCIO (SP), JUNQUEIRÓPOLIS (SP), LUCÉLIA (SP), OSVALDO CRUZ (SP), PACAEMBU (SP), PARAPUÃ (SP), PAULICÉIA (SP), RINÓPOLIS (SP) e TUPI PAULISTA (SP).

 

Já pela Decisão Supas nº 373, a Unesul de Transportes Ltda foi autorizada a modificar a prestação do serviço com a implantação das seções indicadas, na linha PORTO ALEGRE (RS) – BARRACAO (PR), via CHAPECÓ (SC), prefixo nº 10-0168-00:

I – de BARRACÃO (PR) para SOLEDADE (RS);

II – de CARAZINHO (RS) para BARRACÃO (PR), GUARACIABA (SC), GUARUJA DO SUL (SC), MARAVILHA (SC), SÃO JOSÉ DO CEDRO (SC) e SÃO MIGUEL D’OESTE (SC);

III – de NONOAI (RS) para BARRACÃO (PR), GUARACIABA (SC) e SÃO MIGUEL D’OESTE (SC);

IV – de SARANDI (RS) para BARRACÃO (PR), GUARACIABA (SC), GUARUJA DO SUL (SC), MARAVILHA (SC), SÃO JOSÉ DO CEDRO (SC) e SÃO MIGUEL D’OESTE (SC);

V – de TRINDADE DO SUL (RS) para BARRACÃO (PR), DIONÍSIO CERQUEIRA (SC), GUARUJA DO SUL (SC), MARAVILHA (SC), SÃO JOSÉ DO CEDRO (SC) e SÃO MIGUEL D’OESTE (SC);

VI – de CHAPECO (SC) para BARRACÃO (PR), SARANDI (RS) e TRINDADE DO SUL (RS);

VII – de DIONÍSIO CERQUEIRA (SC) para BARRACÃO (PR), CARAZINHO (RS), LAJEADO (RS), SARANDI (RS) e SOLEDADE (RS);

VIII – de GUARACIABA (SC) para BARRACÃO (PR), LAJEADO (RS), SOLEDADE (RS) e TRINDADE DO SUL (RS); e

IX – de GUARUJA DO SUL (SC), MARAVILHA (SC), SÃO JOSÉ DO CEDRO (SC) e SÃO MIGUEL D’OESTE (SC) para BARRACÃO (PR), LAJEADO (RS) e SOLEDADE (RS).

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes

 

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