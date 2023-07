Transporte coletivo de Porto Alegre (RS) tem ampliação de 59 viagens a partir desta segunda (03)

Linha T5 – Transversal 5 da Carris volta a operar

ARTHUR FERRARI

A partir desta segunda-feira, 3 de julho de 2023, o transporte coletivo municipal de Porto Alegre (RS) ganha ampliação nas viagens e a retomada na operação da linha T5 – Transversal 5 pela Companhia Carris.

De acordo com a prefeitura, as 59 viagens adicionadas ao sistema fazem parte do pacote de 300 viagens divulgado pelo secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior em evento na Capital.

A ampliação acontece nas linhas em quatro linhas da Carris: a linha 353 – Ipiranga/PUC/UFRGS vai passar a ter mais sete viagens, com três no sentido bairro-Centro e quatro no sentido oposto. A T2A vai ter acréscimo de sete viagens, duas no sentido Norte-Sul e cinco para o Sul-Norte. A T2A1 terá aumento de duas viagens e, por fim, a linha T4 contará com nove viagens a mais, cinco no sentido Norte-Sul e quatro no Sul-Norte.

Já o consórcio Mais e Via Leste terá ampliação de 34 viagens: a linha 375 – Agronomia vai contar com mais oito viagens, quatro por sentido. A linha 429 – Protásio/ Iguatemi aumentará sete viagens por sentido, com total de 14 a mais. As linhas 394 – Mapa e 395 vão acrescer mais 12 viagens, com seis por sentido nos dois conjuntos que atendem a Quinta do Portal e a Vila Mapa.

“Até o final de julho vamos ampliar a oferta das linhas que carregam mais passageiros. Nossas equipes seguem analisando diariamente o sistema para promover as melhorias necessárias sempre com o foco no usuário do transporte coletivo”, diz o secretário Adão de Castro Júnior.

Os passageiros podem conferir as mudanças no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte

