Terminal de ônibus Clemente Pezarini começa a funcionar nesta segunda-feira (3), em São José do Rio Preto (SP)

Sete linhas que atendem bairros da região norte da cidade vão prestar serviço no local

LUANA COUTINHO

As operações do Terminal descentralizado Clemente Pezarini, em São José do Rio Preto (SP), tiveram início na madrugada desta segunda-feira, 3 de julho de 2023. Nesta primeira fase, sete linhas de ônibus que prestam serviços em bairros da região norte vão utilizar as plataformas do novo terminal.

Localizado ao lado da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Norte, na rua Manoel Moreno, no bairro Jardim das Oliveiras, o terminal vai funcionar diariamente das 4h às 0h30.

O número de linhas que vão utilizar os espaço do terminal será ampliado, aos poucos, após mudanças de itinerários e criação das linhas coletoras e radiais do novo sistema perimetral. O espaço tem capacidade para receber cerca de 20 mil passageiros por dia.

Neste início das atividades, o acesso ao espaço será aberto aos usuários do transporte público coletivo. Em breve serão implantadas catracas e bilheteria, para ajudar na organização e controle do fluxo de passageiros. Dessa forma, os usuários poderão embarcar em um segundo ônibus realizando integração, sem desconto de crédito do cartão de transporte.

Os serviços administrativos, de vigilância, zeladoria e limpeza do Terminal Clemente Pezarini serão de responsabilidade da Emurb (Empresa Municipal de Urbanismo).

Confira as sete primeiras linhas que atendem o Terminal:

702 – Parque Nova Esperança via Distrito Industrial

• 219 – Parque Dignidade

• 801 – Bela Vista

• 217 – Solo Sagrado, via Mirassolândia

• 214 – Avenida Mirassolândia

• 200 – Jardim Maria Lúcia (itinerários 1 e 2)

Luana Coutinho para o Diário do Transporte