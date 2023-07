SPTrans altera o itinerário da linha 8023/10 durante dias úteis a partir desta segunda (03)

Coletivos retomam o trajeto anterior aos sábados e domingos

ARTHUR FERRARI

A SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento das linhas municipais de ônibus da cidade de São Paulo, anunciou que a partir desta segunda-feira, 3 de julho de 2023, a linha 8023/10 CDHU Munck – Term. Vl. Sônia fará um novo percurso durante dias úteis, ou seja, de segunda a sexta-feira.

De acordo com a gerenciadora, o novo trajeto, que amplia o atendimento aos passageiros, é feito nas partidas previstas para as 5h, 7h55, 17h11 e 20h, no sentido ida, em direção ao Terminal Vila Sônia.

Confira o itinerário:

8023/10 CDHU Munck – Term. Vl. Sônia

Sentido ida: Rua Joaquim Guimarães, entrar à direita no Viad. Proc. Sylvio de Ulhôa Cintra, C. V. Alcinda Ferrari de Ulhôa Cintra, R. Sylvio Lagreca, Av. Hum, Pça. Celina, acesso, Rod. Raposo Tavares, prosseguindo normal.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte