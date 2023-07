Rodízio de veículos em São Paulo será mantido durante as férias de julho

Segundo a CET a redução de veículos nas ruas no período é muito pequena

WILLIAN MOREIRA

A Prefeitura de São Paulo informou nesta segunda-feira, 03 de julho de 2023, que o rodízio municipal de veículos será mantido em todo o mês de julho, período das férias escolares.

Segundo o comunicado, a restrição de veículos ainda é necessária em razão de existir uma redução mínima de carros nas ruas.

O recesso escolar é responsável pela diminuição de apenas 6% na frota da cidade e o rodízio será mantido principalmente para melhor fluidez do pico da tarde.

A manutenção do rodízio mantém a determinação do decreto 39.539/2000. Neste decreto, entre segunda-feira e sexta-feira de cada semana, um par de número final de placa é impedido de circular no centro expandido das 7h as 10h e das 17h até 20h.

Veja a seguir os finais de emplacamento com restrição em cada dia.

Segunda-feira – finais 1 e 2

Terça-feira – finais 3 e 4

Quarta-feira – finais 5 e 6

Quinta-feira – finais 7 e 8

Sexta-feira – finais 9 e 0

Willian Moreira, para o Diário do Transporte