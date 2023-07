Região Metropolitana de Curitiba (PR) recebe 100 novos ônibus para sistema de transporte; veículos são equipados com tecnologia Euro5

Coletivos custaram R$ 64,7 milhões e irão atender 13 municípios que fazem parte da Rede Integrada de Transporte (RIT)

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta segunda-feira, 03 de julho de 2023, o governador Carlos Massa Ratinho Junior concluiu a entrega de 100 novos ônibus que serão acrescentados à frota do transporte público da Região Metropolitana de Curitiba (PR); o investimento foi de R$ 64,7 milhões.

A aquisição dos coletivos faz parte de uma série de melhorias no município, que também incluem a construção dos terminais de São José dos Pinhais e Piraquara.

Equipados com tecnologia Euro5, os veículos emitem menos poluentes e contam com elevador para pessoas com deficiência. Dentre os ônibus, 10 são multimodais, com portas dos dois lados, para o embarque e desembarque tanto nas plataformas das estações tubo e dos terminais como nos pontos de ônibus comuns, 10 são do modelo articulado e 80 são convencionais.

A melhoria no sistema de transporte irá atender 13 dos 19 municípios que formam a Rede Integrada de Transporte (RIT), são eles: Araucária, Almirante Tamandaré, Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Colombo, Fazenda Rio Grande, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Mandirituba, Quitandinha, Campo Largo, Piraquara e Pinhais

Os 100 novos coletivos equivalem a cerca de 12% da frota atual.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte