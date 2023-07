Prefeitura de São José dos Campos (SP) inicia obras de recuperação em corredores viários e melhorias em múltiplos trechos do município

Orçamento para realização dos serviços chega a R$ 36 milhões

VINICIUS DE OLIVEIRA

Com investimentos que chegam a R$ 36 milhões, a Prefeitura de São José dos Campos (SP) iniciou novas obras de melhorias no município, que consistem em serviços de recapeamento asfáltico, recuperação de corredores viários e de pontos de ônibus, além da implantação de travessias elevadas, lombadas, rampas de acessibilidade, ilhas físicas e passeios públicos.

As primeiras reformas já tiveram o contrato aprovado, e serão feitas obras de fresagem, pavimentação e sinalização em trechos da rua Winston Churchill, no Jardim das Indústrias; da avenida Anchieta e da rua Manoel Borba Gato, no Jardim Esplanada, da rua Sebastião Felício, no Jardim Bela Vista, e das ruas Governador Valadares e Norma Sueli Junqueira, no Santo Onofre.

Também serão realizadas recuperações de corredores viários da região central e de pontos de ônibus, obras de recapeamento e microrrevestimento asfáltico em vias da região central e Jardim das Indústrias.

Ambas as obras atingem cerca de R$ 24 milhões gastos pela administração pública.

Outros R$ 16,3 milhões financiarão obras de requalificação de 13 corredores da região norte e da Ponte Minas Gerais.

Em relação às últimas melhorias citadas, os trabalhos de fresagem na via e aplicação da primeira camada de massa asfáltica (binder) já tiveram início, no cruzamento entre as avenidas Pico das Agulhas Negras e Numa de Oliveira (sentido bairro), no Altos de Santana, e por conta disso, o trânsito no trecho será feito em mão dupla, em duas faixas no sentido centro.

Como mostrou o Diário do Transporte em maio deste ano, a empresa Compec Galasso assumiu a realização das obras e prevê uma duração de até seis meses.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/05/19/sao-jose-dos-campos-sp-contratara-por-r-155-milhoes-recuperacao-de-pavimento-de-corredores-viarios-e-10-pontos-de-onibus-na-regiao-central/

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte