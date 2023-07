Linha 11-Coral funciona com maiores intervalos na manhã desta segunda-feira (03)

Segundo a empresa, uma interferência externa é a causa do problema



WILLIAN MOREIRA



A operação dos trens na Linha 11-Coral é realizada com velocidade reduzida e maiores intervalos entre as estações Luz e Estudantes na manhã desta segunda-feira, 03 de julho de 2023.



De acordo com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), uma interferência externa afeta o atendimento.



No momento, as estações e trens estão mais cheios que o normal devido a lentidão provocada na circulação.



Para minimizar os impactos, as transferências entre Metrô e CPTM nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera estão abertas.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte