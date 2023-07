Governo do Pará entrega ônibus escolares para 11 municípios do estado da região norte

Coletivos transportam até 29 pessoas sentadas e possuem acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD)

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta segunda-feira, 03 de julho de 2023, o Governo do Pará e a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) entregaram ônibus escolares para 11 cidades diferentes.

Os municípios contemplados foram Gurupá, Breves, Salinópolis, Oriximiná, Vitória do Xingu, Alenquer, Óbidos, Prainha, São Caetano de Odivelas, Faro e Belterra.

Os coletivos são do tipo “Urbano Escolar Acessível” e transportam até 29 alunos sentados, com acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD).

“Nosso município é o segundo maior do Pará em extensão territorial, são 107 mil quilômetros quadrados, e nós temos que fazer um grande esforço de guerra para transportar mais de 16 mil alunos da rede municipal de ensino. Então, toda ajuda é muito bem-vinda, porque fortalece o nosso sistema de educação, e vai proporcionar que o aluno chegue em tempo adequado, chegue de forma confortável, e tenha um melhor resultado, tudo contribui para melhoria do aprendizado do aluno”, comentou o prefeito de Oriximiná, Willian Fonseca.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte