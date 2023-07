Detran do Pará inaugura transporte gratuito em praias de Salinópolis, cidade turística do estado

Frota composta por cinco ônibus tem ar-condicionado, televisão e poltronas confortáveis aos passageiros frequentarão praias mais movimentadas do município_

ALEXANDRE PELEGI

Salinópolis, cidade majoritariamente turística do estado do Pará conhecida e procurada por suas praias e lazer, já tem transporte gratuito desde sábado, 01º de julho de 2023.

Com o projeto Praia a Praia, o Detran (Departamento de Trânsito do Estado) colocou uma linha de ônibus sem custo para que os frequentadores da cidade possam se deslocar entre o Maçarico e Atalaia, principais praias da região.

Para a diretora geral do Detran, Renata Coelho, o lançamento da linha de ônibus gratuita em Salinas faz parte da estratégia da Operação Verão do Detran, cujo foco principal é a prevenção de sinistros em todo o Estado com a realização de ações de fiscalização e educação. “O ônibus é uma opção de deslocamento rápido e seguro para quem quer beber e não pode dirigir“, pontua.

Os ônibus circularão inicialmente das 9h às 19h, saindo da Praça do Bosquinho, no Maçarico, até a rampa da praia do Atalaia. Ao todo, são cinco pontos fixos de parada para entrada e saída de passageiros.

Não será permitido o consumo de bebidas alcoólicas e comidas dentro do ônibus. A lotação de cada veículo obedecerá o limite de lugares.

Além de combater a alcoolemia no trânsito, a linha de transporte gratuito objetiva incentivar que as pessoas utilizem menos carros e motos, melhorando o fluxo do trânsito nas vias de acesso às praias.

A frota é composta por cinco ônibus com ar-condicionado, televisão e poltronas confortáveis aos passageiros que irão frequentar as praias mais movimentadas do município.

Confira as paradas oficiais do itinerário da linha “Praia à Praia” (ida e volta):

1ª parada – Bosquinho (entrada da orla do Maçarico)

2ª parada – Praia da Corvina

3ª parada – Terminal Rodoviário (Travessa Nazaré, esquina com a Av. Miguel Santa Brígida)

4ª parada – Resort (PA-444)

5ª parada – Rampa da Praia do Atalaia

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes