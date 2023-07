Teve o Bilhete Único bloqueado? Saiba o que fazer: Falha bloqueou 40 mil cartões em ônibus de São Paulo

Passageiros terão de ir a posto da SPTrans; Troca é de graça e será fornecido atestado de comparecimento; Usuário poderá desembarcar pela porta da frente do ônibus

ADAMO BAZANI

Por causa de uma falha de tecnologia, cerca de 40 mil cartões do Bilhete Único estão sendo bloqueados indevidamente nos ônibus da cidade de São Paulo desde a última sexta-feira, 30 de junho de 2023.

Segundo a SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo sistema, os passageiros terão de ir a um dos postos da companhia para conseguir uma segunda via de graça.

O Diário do Transporte fez uma série de questionamento para a SPTrans para tentar orientar o passageiro prejudicado.

A gerenciadora ressaltou que as pessoas que perderem o dia ou horas de trabalho por causa da troca podem pedir no posto da SPTrans um atestado de comparecimento ao local. Além disso, para evitar constrangimento aos passageiros, os motoristas e cobradores de ônibus foram orientados o deixar o usuário descer pela porta da frente caso ao passar o cartão, aparecer a mensagem de bloqueio no equipamento.

Veja algumas das principais questões:

Quem teve o Bilhete Único bloqueado por esta falha o que deve fazer?

Deve ir a um posto da SPTrans levando o cartão bloqueado e o documento oficial original com foto

Vai ser cobrada a segunda via?

Não. Para este caso específico, a segunda via não será cobrada

O passageiro vai perder os créditos?

Não. A SPTrans diz que todos os créditos existentes no cartão bloqueado serão passados para o cartão novo

Quem perder horas ou dia de trabalho porque teve de ir a um posto da SPTrans vai ter atestado?

Sim. A SPTrans diz que emitirá um atestado de comparecimento referente a apenas as horas que o passageiro esteve no posto

Quem for passar o cartão e por causa dessa falha a catraca não liberou vai poder fazer a viagem?

Sim. Segundo a SPTrans, as empresas de ônibus foram orientadas para que os motoristas e cobradores permitam que o passageiro desembarque pela porta da frente desde que apareça a mensagem de bloqueio no validador

Os dados pessoais dos passageiros vazaram desta vez?

Não. Em 23 dezembro de 2022, a SPTrans admitiu que vazaram os dados pessoas de 13 milhões de usuários do Bilhete Único de uma base de dados de abril de 2020, mas desta vez, a gerenciadora diz que não foi este tipo de problema.

Relembre o vazamento: https://diariodotransporte.com.br/2022/12/23/sistema-do-bilhete-unico-e-invadido-e-dados-pessoais-de-13-milhoes-usuarios-vazam-nao-e-necesssario-correr-para-postos-da-sptrans-diz-gerenciadora/

Este problema tem a ver com fraude?

A SPTrans diz que não.

Este problema tem relação as dificuldades que os passageiros têm relatado na leitura dos cartões em alguns ônibus ou para fazer as recargas?

Não, segundo a SPTrans é outro problema

O que ocorreu então?

A SPTrans explica que aconteceu um erro de sintaxe em seu sistema que enviou aos validadores uma lista de cartões a serem cancelados. Erro de sintaxe é uma mensagem que ocorre na informática, muitas vezes disparada indevidamente.

Quando foi identificado o problema?

Desde a noite de sexta-feira, 30 de junho de 2023

Quantas pessoas foram prejudicadas?

Até o momento, 40 mil cartões foram bloqueados indevidamente e a SPTrans diz que tenta evitar que este número aumente.

O Bilhete Único está apresentando uma série de problemas: bloqueios indevidos, dificuldade de leitura e recarga, suspeitas de fraudes e vazamento de dados. A tecnologia vai ser aperfeiçoada?

A SPTrans não deu nenhuma data para que a tecnologia evolua, mas disse que o processo de modernização da rede do Bilhete Único está em fase de desenvolvimento do sistema pela fundação contratada.

Veja a resposta na íntegra:

A SPTrans informa que identificou na sexta-feira, 30 de junho, um erro de sintaxe em seu sistema que enviou aos validadores uma lista de cartões a serem cancelados. Assim que identificou o problema, a SPTrans trabalhou para anular o erro, com o objetivo de impactar o menor número de pessoas possível e restringir a abrangência aos cerca de 40 mil afetados até o momento.

Para minimizar o impacto à população, a SPTrans está orientando todas as concessionárias de transporte a liberar o desembarque pela porta dianteira daqueles passageiros cujos cartões do apresentarem a mensagem de bloqueio no validador.

Os passageiros que tiverem os seus cartões apresentados como bloqueados na catraca devem procurar um posto de atendimento para solicitar a troca do seu cartão, que será feita sem nenhum custo. Importante ressaltar que os todos os créditos dos passageiros serão restituídos em seus novos cartões. Além disso, os passageiros que comparecerem aos postos de atendimento estão recebendo um atestado de comparecimento.

A divulgação do problema foi feita por meio de publicação no site da SPTrans e nas redes sociais da empresa, que são canais oficiais de comunicação com o passageiro.

Importante ressaltar que não foi identificada qualquer relação entre o erro apresentado e a recarga embarcada, a possibilidade de fraude ou vazamento de dados.

Além disso, o processo de modernização da rede do bilhete único está em fase de desenvolvimento do sistema pela fundação contratada.

