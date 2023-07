Ituiutaba (MG) vai oferecer tarifa zero nos ônibus municipais a partir de 10 de julho

Projeto recebeu o nome de Busão do Povo

LUANA COUTINHO

A população de Ituiutaba (MG) terá isenção no pagamento de tarifa nos ônibus municipais, a partir do dia 10 de julho de 2023. O projeto, que recebeu o nome de Busão do Povo, além da gratuidade no transporte também vai entregar um Terminal Central de Integração no Terminal Rodoviário.

A princípio, o serviço será custeado pela emenda parlamentar do deputado federal André Janones e levará em consideração a quilometragem percorrida.

Segundo a prefeita Leandra Guedes, a gratuidade no transporte público vai colaborar para o desenvolvimento social e econômico da cidade. “Por não pagar passagem, a população terá mais dinheiro no bolso e poderá gastar com alimentação, no comércio ou com serviços, aquecendo a economia e, automaticamente, gerando maior arrecadação de ICMS e ISS”, afirma a prefeita.

O Terminal Rodoviário Fernando Alexandre será o Terminal Central de Integração do novo sistema de transporte, utilizando a plataforma superior de embarque. Com as mudanças, haverá a possibilidade de aumentar o número de viagens entre os bairros e o Terminal de Integração.

A prefeitura será responsável pela gestão do novo transporte do município. Serão utilizados recursos tecnológicos para monitorar a lotação dos veículos, os trajetos e horários.

O serviço contará com linhas originárias dos bairros Nadime Derze, Gardênia, Satélite Andradina, Lagoa Azul II, Carlos Dias Leite, Jardim do Rosário, Alcides Junqueira (Gilca Cancela), de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h, e aos sábados, das 6h às 13h30. Essas linhas passarão pelos demais bairros durante o percurso, com destino ao Terminal Central de Integração. Também haverá linhas dedicadas ao transporte de alunos e professores para o Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), nos horários de início e fim das aulas entre 6h30 e 22h30, passando pelos bairros e pelo Terminal Central de Integração.

