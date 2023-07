Inscrições para o Passe Livre Estudantil de Suzano (SP) abrem nesta segunda (03)

Benefício dá direito a gratuidade nos coletivos que operam em linhas municipais

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir desta segunda-feira, 03 de julho de 2023, a Prefeitura de Suzano (SP) receberá inscrições para o Passe Livre Estudantil, cartão que garante a gratuidade nas linhas municipais para estudantes que residem na cidade e possuem uma renda familiar mensal de até três salários mínimos ou uma renda per capita de meio salário, tudo comprovado por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico).

Alunos podem se cadastrar no site www.suzano.sp.gov.br/web/passe-livre até 30 de setembro.

Quando acessar o portal, deve clicar no botão vermelho “Inscrições/Consultas: 2º Semestre de 2023” e inserir o CPF. Em seguida, informará os dados pessoais como nome completo, data de nascimento, endereço de residência, e-mail e número de celular, instituição de ensino, carga horária, curso e linha utilizada no trajeto.

Os passos seguintes consistem no usuário salvar e imprimir o formulário encaminhado para validação da instituição de ensino, e posteriormente, enviar o formulário completo, a Folha Resumo do CadÚnico, RG, CPF e o comprovante de endereço pelo site do programa.

Após o envio de todos os documentos solicitados, tudo será analisado e o interessado deve aguardar a aprovação ou pedido de resolução de possíveis pendências da sua inscrição diretamente no portal.

Este é o 10º ano do projeto Passe Livre Estudantil, realizado em parceria com a Radial Transportes. Apenas no primeiro semestre deste ano, foram registradas mais de 4,6 mil solicitações, somando cadastros e inscrições inéditas.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte