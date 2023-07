BAE Systems diz que ampliou fornecimento de motores e sistemas para ônibus elétricos na América do Norte

Foram 1.085 unidades fechadas em cinco grandes contratos desde março

ADAMO BAZANI

A divisão de sistemas de energia e propulsão da BAE Systems Inc. que tem sede em Endicott, Nova York, diz que conseguiu ampliar a participação no fornecimento de powertrain elétrico para ônibus urbanos na América do Norte.

Segundo a empresa, foram 1.085 unidades fechadas em cinco grandes contratos desde março, para entregas nos próximos dois a três anos, que serão equipadas com o sistema de controle e transmissão elétrica de terceira geração (Gen3*), desenvolvido para veículos híbridos médios e pesados, elétricos a bateria e elétricos a célula de combustível de Hidrogênio.

Os mais recentes fornecimentos foram firmados em maio com a Nova Bus e a ENC (ELDORADO NATIONAL-CALIFORNIA).

Para a Nova Bus, a BAE Systems vai fornecer o sistema de propulsão elétrica Gen3 da BAE Systems para 124 LFSe+ de 12 metros de comprimento (modelo de bateria de longo alcance) para entrega em um período de dois anos a partir de 2024, com um potencial pedido adicional de até 405 unidades em opções nos próximos quatro anos. Os veículos serão utilizados pela Toronto Transit Commission (TTC), do Canadá, e o contrato representa o primeiro fornecimento de ônibus LFSe+ pela TTC.

Já a ENC (ELDORADO NATIONAL-CALIFORNIA) anunciou um novo fornecimento de 19 ônibus Axess EVO-FC com célula de combustível de Hidrogênio para a Foothill Transit, operador de transporte público da Califórnia. Alimentado pela célula de combustível de alta capacidade da Plug Power e pelo sistema de propulsão elétrica BAE Systems Gen3, o Axess EVO-FC oferece alcance de até 640 quilômetros e reabastece em 12 a 20 minutos. A ENC foi a primeira fabricante de ônibus a concluir o teste FTA Altoona de 12 anos/500.000 milhas para um ônibus elétrico movido a célula de combustível de hidrogênio em 2018.

Também com a Nova Bus foi fechado, entre abril e maio, o maior pedido para fornecimento de sistemas de propulsão elétrica para o maior contrato de ônibus de emissão zero da América do Norte, de até 1.229 ônibus elétricos – um pedido básico de 339 LFSe+ e opções para mais 890 unidades – para entrega em cidades da província de Québec.

Em abril, a empresa anunciou que fornecerá o novo sistema de propulsão e energia elétrica Gen3 em três ônibus ElDorado National California Inc. (ENC) Axess EVO-FC com célula de combustível de hidrogênio (HFC) para operação em Rochester, Nova York. Este representa o primeiro pedido desse sistema de acionamento elétrico Gen3 da BAE Systems para instalação em um ônibus de célula de combustível de hidrogênio. O sistema de acionamento da BAE Systems está sendo integrado ao motor de célula de combustível de hidrogênio Progen de 125kW de Latham, Nova York. (Foi em abril de 2021 que as duas empresas (Plug Power e BAE Systems) anunciaram uma colaboração para fornecer sistemas de propulsão elétrica baseados em hidrogênio e soluções de abastecimento para frotas de ônibus urbanos).

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes