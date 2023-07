Prefeitura de Sorocaba (SP) divulga calendário de julho de ações dos ônibus de saúde

Veículo azul e outro rosa estacionam em diferentes pontos do município ao longo do mês



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura de Sorocaba (SP) divulgou o calendário de atendimento dos Ônibus Azul e Rosa, da Secretaria da Saúde (SES), com previsão de visita em quatro endereços neste mês de julho.



Nos dias 3, 4, 5, 6 e 7 de julho de 2023, os Ônibus Azul e Rosa atenderão a população na UBS Laranjeiras, na Rua Sônia Bernúncio, 24, Parque das Laranjeiras. Já nos dias 10, 11, 12, 13 e 14, as duas unidades móveis realizarão os atendimentos na UBS Márcia Mendes, na Rua José Augusto Rabello Júnior, 91, no Jardim Vera Cruz.



Na semana seguinte os atendimentos continuam nos dias 17, 18, 19, 20 e 21 na UBS Simus, na Alameda dos Lírios, 327, no Jardim Simus. Nos dias 24, 25, 26, 27, 28 e 31, os ônibus estarão em frente à Praça Coronel Fernando Prestes, região central de Sorocaba.



Quem for ao Ônibus Azul, nos dias 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27 e 28, serão disponibilizadas, por ordem de chegada, 48 senhas, a partir das 7h. Já, nos dias 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31, serão distribuídas aos munícipes 36 senhas, também a partir das 7h. Para o ônibus Rosa, serão entregues 12 senhas em todos esses dias, a partir das 7h.



Nestes veículos que atuam como unidades móveis de saúde, a população tem a oportunidade de ser atendida nas especialidades de Ginecologia e Urologia, de segunda a sexta-feira, sempre das 7h às 13h, mas também ter atendimentos para testes rápidos de detecção de HIV e sífilis.



Para conseguir ser atendido além da senha é necessário levar um documento de identidade, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e o cartão da Unidade Básica de Saúde (UBS), para encaminhamentos e agendamentos.



Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta, das 8h às 17h, pelos telefones da Secretaria da Saúde: (15) 3238-2430 e (15) 3238-2332.



Willian Moreira para o Diário do Transporte